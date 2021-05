"Heimliche Helden" aus Weitershain, Cleeberg, Langgöns und Gießen

Die Ehrung der "Heimlichen Helden" fand im Livestream statt. Vier von ihnen hatte die Volksbank Mittelhessen eingeladen. Foto: Volksbank Mittelhessen

KREIS GIESSEN - Die Volksbank Mittelhessen hat zum elften Mal mit ihrem gleichnamigen Förderwettbewerb "Heimliche Helden" gewürdigt. Eine Vielzahl an Vereinen hatten mehr als 80 Kandidaten vorgeschlagen. Eine Jury wählte zehn von ihnen aufgrund ihrer besonders herausragenden Leistungen aus. Darunter sind vier aus dem Landkreis Gießen: Erik Schultheiß vom Schützenverein Weitershain, Steffen Viehmann vom Fußball-Club Cleeberg, Regina Meissner vom Verein "Tandia - Förderung von Gesundheit und Bildung in Tansania" und Andrea Pohl vom Förderverein der Gießener Sophie-Scholl-Schule.

In einer Pressemitteilung erklärt die Volksbank, was für sie "heimliche Helden" sind: "Sie sind die Heinzelmännchen und -weibchen unserer Region und Gesellschaft. Sie setzen sich ehrenamtlich für ihre Mitmenschen und Bezirke ein. Dafür verlangen sie weder eine Vergütung in klingender Münze noch Lob oder Zuspruch. Ihre Motivation kommt von innen und bewegt zu ihrem außergewöhnlichen Engagement. Gleich den sagenhaften Heinzelmännchen verrichten sie, für die meisten Augen verborgen, ihr stilles Werk. Doch diese Helden sind unheimlich wichtig für unsere Zivilgesellschaft. Ohne sie läuft in Deutschland gar nichts. Und selbst unter diesen ohnehin schon überdurchschnittlich motivierten Menschen gibt es einige, die noch eine Schippe drauflegen."

Wegen der Corona-Pandemie fand die Preisverleihung in einer Kombination aus Livestream und Präsenzveranstaltung statt. Um die Gesundheit der Teilnehmenden zu schützen, wurden lediglich vier der zehn bis dahin unwissenden Sieger eingeladen und unter Einhaltung strenger Auflagen empfangen. Die verbleibenden Sechs sowie alle restlichen Anwärter nahmen per Livestream von zuhause teil.

Moderatorin Anna-Lena Wagner überreichte den Siegern eine Urkunde und ein persönliches Geschenk in Form eines Delikatessenkorbes. Die Vereine, die ihre Helden in die Top 10 bringen konnten, bekommen 1500 Euro für ihre Vereinskasse. Die übrigen 70 Vereine freuen sich über Finanzspritzen in Höhe von 1000, 750 oder 500 Euro. So können auch sie die Projekte ihrer "Heimlichen Helden" weiter fördern.

Und hier die vier Gewinner aus dem Landkreis Gießen. Erik Schultheiß vom Schützenverein Weitershain engagiert sich besonders stark für die Senioren-Abteilung im Verein. Er geht jeden Samstag in das Vereinsheim, um die Anlage für die Senioren zu bedienen, damit diese ihr Training absolvieren können. Bei Wettkämpfen und dem Bezirkssternenschießen bedient er die EDV-Anlage, pflegt die Daten der Schützen und leistet Hilfestellung bei der Bedienung der elektronischen Anlage.

Steffen Viehmann vom Fußball-Club Cleeberg musste 2010 seine Fußballlaufbahn mit gerade mal 25 Jahren beenden. Anstatt sich zurückzuziehen, engagiert er sich und wurde 2012 jüngster Abteilungsleiter Fußball in der Geschichte des FC Cleeberg. In einer für den Verein schwierigen Zeit übernahm er diesen Posten und machte sich zielstrebig an die Arbeit.

Das Ziel von Regina Meissner und dem Verein "Tandia - Förderung von Gesundheit und Bildung in Tansania" ist es, benachteilige Menschen in Tansania zu unterstützen, damit sie selbst ihre Lebensbedingungen verbessern können. Mit dem Verein soll es möglich sein, einen echten Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Bildung für die Menschen im Norden Tansanias zu leisten. Zahllose Bewohner haben dank des Engagements sauberes Trinkwasser, eine verbesserte Gesundheitsversorgung und die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen.

Andrea Pohl unterstützt den Förderverein und die Sophie-Scholl-Schule mit ihrem jahrelangen Einsatz weit über die Schulzeit ihres Kindes hinaus. Sie war immer einsatzbereit und stets offen für neue Ideen in allen Bereichen, in denen Bedarf bestand. Ihre verantwortungsvolle und zuverlässige Art in Kombination mit ihrem immer herzlichen und ehrlichen Umgang mit den Kindern macht sie so besonders.