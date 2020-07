Helfer gesucht - Tafel Pohlheim droht das Aus

Vor zehn Jahren herrschte in der Tafel-Ausgabe in Pohlheim noch Hochbetrieb. Mangels ehrenamtlicher Helfer ist die Ausgabe imThomas-Haus aber seit Anfang März geschlossen. Foto: Tafel Gießen

KREIS GIESSEN. Eigentlich hätte die Außenstelle der Gießener Tafel in Pohlheim in diesem Jahr Grund zum Feiern. Zehn Jahre alt wurde die Filiale im Mai. Doch nach feiern ist derzeit weder den Kunden der Tafel, noch den Verantwortlichen in Gießen zu Mute, und schon gar nicht den ehrenamtlichen Helfern in Pohlheim, die gibt es nämlich nicht (mehr).

Letztlich hat die Corona-Krise das Aus der Außenstelle besiegelt, sagt Tafel-Koordinatorin Anna Conrad. Als am 6. März alle Tafeln aufgrund der Pandemie geschlossen wurden, tat man das vor allem auch, um die meist älteren ehrenamtlichen Helfer als Angehörige der Risikogruppe zu schützen. Acht der zehn ehrenamtlichen Helfer in Pohlheim quittierten daraufhin ihren Dienst, die anderen beiden würden zurückkehren, wenn es einmal einen Corona-Impfstoff geben sollte. Kein Wunder: Die Helfer, die vor zehn Jahren am Ende ihres Berufslebens standen und damals die Tafel Pohlheim gründeten, gehen zehn Jahre später alle auf die 80 zu.

Besonders bitter: 47 Menschen und Familien, die in der Stadt bis zum Frühjahr die Lebensmittel der Tafel genutzt haben, müssen seitdem ohne die günstige Beihilfe zur knappen Haushaltskasse auskommen. Zudem hat die Tafel Pohlheim mit 30 Interessenten die längste Warteliste aller Tafeln im Kreis, während etwa in Allendorf/Lda. die Zahl der ehrenamtlichen Helfer mit 40 die der Haushalte mit 25 bei Weitem übersteigt. Lediglich zwei Sonderverteilungen von haltbaren Dauerlebensmitteln habe es seit März in Pohlheim gegeben, berichtet Conrad.

Um die Ausgabestelle im Thomas-Haus, dem Gemeindehaus der evangelischen Kirche am Friedhof in Watzenborn-Steinberg, wieder zu öffnen, braucht es also dringend frische Kräfte. Die dabei zu leistende Arbeit ist überschaubar. Weil die Tafeln im Regelfall im Zwei-Schicht-Betrieb arbeiten, müssten neue Helfer - so sich denn genug finden - alle zwei Wochen für jeweils vier Stunden bereitstehen, und zwar immer montags zwischen 13.30 und 17.30 Uhr.

Drei Euro Eigenbeitrag

Zu ihren Aufgaben gehört das Entladen der Lieferwagen aus der Gießener Zentrale, das Einräumen der bereits in Gießen gepackten Lebensmittelkisten und die Zwischenlagerung verderblicher Produkte im Kühlschrank. Ausgegeben werden die Kisten gegen einen Eigenbeitrag von drei Euro zwischen 15.15 und 16.45 Uhr. Anschließend wird noch aufgeräumt. Manche dieser Aufgaben sind auch mit einer gewissen körperlichen Belastung verbunden, etwa dem Heben der Lebensmittelkisten. Aber auch wer gesundheitlich nicht mehr so belastbar ist, kann helfen, etwa bei der Buchführung der eingehenden Eigenbeiträge der Kunden.

Wenn sich genug neue Mitstreiter finden, wären zudem drei Helfer der Gießener Tafel bereit, nach Pohlheim zu fahren, um die Neuen zu unterstützen, sagt Conrad. "Bei uns muss sich auch niemand langfristig binden", betont die Tafel-Koordinatorin. "Man kann bei uns mithelfen, so lange man das selbst auch möchte."

Bisherige Aufrufe über die Stadt oder die Kirche und auch im Gemeindeblättchen seien bislang leider auf keine Resonanz gestoßen, berichtet sie weiter. Sollte sich daran auch künftig nichts ändern, wäre ausgerechnet eine Stadt, in der ein großer Bedarf an Unterstützung für sozial schwache Menschen herrscht, vom Hilfsangebot der Tafeln ausgeschlossen.

Wer das verhindern will, und sich ehrenamtlich für seine Mitmenschen engagieren möchte, kann sich an Anna Conrad unter 0170/4713674 wenden oder sie per

E-Mail an anna.conrad@diakonie-giessen.de kontaktieren.