"Henrys Biker-Jungs" unterstützen "Tour der Hoffnung"

"Henrys Biker-Jungs" mit Heinrich Ranft an der Spitze sind in Grünberg unterwegs. Foto: Wißner

GRÜNBERG - Nach dem großartigen Erfolg des Vorjahres hatte Heinrich Ranft aus Odenhausen erneut eine Biker-Tour zur Unterstützung der "Tour der Hoffnung" auf die (Zwei-)Räder gestellt - und dabei rund 12 000 Euro eingesammelt. Ging es im vergangenen Jahr über 290 Kilometer nach Südhessen, so war in diesem Jahr der Norden des Hessenlandes das Ziel. Im Mai 2020 gegründet, rollten "Henrys Biker-Jungs" am Donnerstag für den guten Zweck während einer Ausfahrt über 250 Kilometer von Gießen über Großen-Buseck, Grünberg, Storndorf, Homberg/Efze und Melsungen nach Flensungen. Weil auch in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie keine "Tour der Hoffnung" wie gewohnt über mehrere Tage stattfinden kann, findet am kommenden Samstag, 21. August, eine Eintages-Tour mit 55 Radlern über eine Strecke von 90 Kilometern statt. Dies nahmen die im Mai vergangenen Jahres gegründeten Henrys Biker Jungs zum Anlass, um erneut Spenden für krebskranke Kinder zu sammeln.

Auf zwölf motorisierten Maschinen machte sich Initiator Heinrich Ranft mit seiner Honda und der Aufschrift "Der Heinrich" gemeinsam mit Daniel Hahn (beide Steinbach), Claus Schumann (Odenhausen/Lda.), Jürgen Kömmbügler (Lich), Bernd Bertrand (Allendorf/Lda.), Klaus Neebe (Wermertshausen), Manfred Schultheis (Weitershain), Otto Ginard (Rüddingshausen), Dieter Kahl (Hausen), Claus Pfeifer, Karl-Heinz Wagner (Geilshausen) zusammen mit dem Fahrtleiter des Gießener Vespa-Clubs Martin Viehmann (Gießen) auf die Spendentour. Start war das Firmengelände von Neils & Kraft in Gießen, denn das Autohaus stellte den Biker-Jungs für ihr Begleitteam mit Tour der Hoffnung-Organisationsleiter Gerhard Becker, Tour-Sprecher Reinhard Schargitz, Rabenaus Ehrenbürgermeister Kurt Hillgärtner und Fahrer Ulrich Monz ein Begleitfahrzeug zur Verfügung. Erster Stopp war die Busecker Motorrad Werkstatt in Großen-Buseck, von wo aus es dann nach Grünberg zu einem Kaffeestopp bei der Bäckerei Künkel - ein langjähriger "Tour der Hoffnung"-Partner - ging. Anschließend begrüßte bei der Firma Bender Senior-Chef Christian Bender gemeinsam mit Bürgermeister Frank Ide das Peloton und füllten die Spendenbox. Neben einer Privatspende durch Ide überreichte Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Silvia Linker einen Scheck über 500 Euro. Ebenfalls 500 Euro gab es dann auch bei der Kreisverwaltung des Schwalm-Eder-Kreises, wo Erster Kreisbeigeordneter Jürgen Kaufmann (SPD) die Benefiz-Biker empfing und den Spendenscheck an Becker und Ranft überreichte. Zuvor hatten diese in Storndorf bei der Stehr Baumaschinen vorbeigeschaut. In Melsungen war es Bürgermeister Markus Boucsein (Parteilos), der die Biker beim Empfang gemeinsam mit Dr. Schnell vom Pharma- und Medizinbedarfsunternehmen B. Braun überraschte. Schnell überreichte einen Spendenscheck über 10 000 Euro für den guten Zweck. Zum Abschluss in Flensungen zog Ranft eine positive Bilanz dieser zweiten Biker-Benefiz-Tour. "Es war ein toller Tag mit tollen Spenden. Mein Dank gilt Reinhard Schargitz für die Ausarbeitung des Tourplans. Nach der Südhessentour im Vorjahr gab es nun die bereits damals versprochene Nordhessentour. Für 2022 wird uns sicherlich auch noch was einfallen. Doch freuen wir uns heute über einen fünfstelligen Betrag für krebskranke Kinder."