"Hessen-Champion" aus Buseck

Jens Schleicher, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei Abicor Binzel, freute sich bei der Online-Verleihung über die Auszeichnung als "Hessen-Champion". Dazu gratulierten Moderatorin Corinna Egerer und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.

BUSECK - Die Alexander Binzel GmbH & Co. KG aus Alten-Buseck, ein international führender Spezialist und Technologieentwickler für Schweiß- und Schneidtechnik, ist in der Kategorie "Weltmarktführer" als "Hessen-Champion 2020" ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um den Innovations- und Wachstumspreis des Landes, der am Mittwoch online vergeben wurde.

Das kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges gegründete Unternehmen beschäftigt heute unter der Dachmarke Abicor Binzel weltweit über 1200 Mitarbeiter in 38 Ländern. Aus dem Großhandelsgeschäft von Schweißgeräten sei in diesen 75 Jahren ein Weltmarktführer für Schutzgas-Schweißbrenner und Schneidbrenner geworden, hieß es in einer Pressemitteilung zum Jubiläum, das 2021 nachgefeiert werden soll.

"Uns ist bewusst, wie schwierig die Situation für viele Unternehmen in Hessen derzeit ist. Manche kämpfen gerade um das wirtschaftliche Überleben", sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) laut Pressemitteilung bei der Verleihung. Al-Wazir, Wolf Matthias Mang (Präsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände) und Jürgen Zabel (Geschäftsführer der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH) betonten, dass sie gemeinsam beschlossen hatten, den Wettbewerb auch in der schweren Zeit der Corona-Pandemie durchzuführen: "Ein leistungsfähiger Sozialstaat braucht agile Unternehmerpersönlichkeiten. In diesem Mix aus Strukturwandel und brandbeschleunigender Pandemie helfen vor allem Mut, ins Ungewisse aufzubrechen, und die zupackende Zuversicht, dass wir es schaffen können", sagte Mang.

So suche Abicor Binzel auch in der Krise nach neuen Mitarbeitern und habe Ausbildungsstellen ausgeschrieben. "Gerade in Krisenzeiten bieten sich ganz neue Chancen, wie wir an den Beispielen erfolgreicher Transformationsprozesse und großer Innovationsfähigkeit aus unserem Bundesland zeigen", betonte Zabel. Gemeinsam können Wege gefunden werden, um wieder auf einen wettbewerbsfähigen Wachstumspfad zurückzukehren. "Die 'Hessen-Champions' gehören zu den Zugpferden, die uns aus der Corona-Krise ziehen können", sagte Dr. Rainer Waldschmidt, Geschäftsführer der Hessen Trade & Invest GmbH, die für die Organisation des Wettbewerbs verantwortlich ist.

Schweißtechnik-Produkte von Abicor Binzel kommen auf der ganzen Welt zum Einsatz. Für nahezu alle Werkstoffe, Werkstücke und Aufgaben biete die Firma abgestimmte Schweiß- oder Schneidbrenner, für den manuellen oder automatischen Einsatz, luft- und flüssiggekühlt.

In der Kategorie "Jobmotor" gewann der Bio-Lebensmittelhändler Alnatura aus Darmstadt. Der Preis in der Kategorie "Innovation" ging an die Alfred Pracht Lichttechnik GmbH aus Dautphetal-Buchenau. Neun hessische Unternehmen hatten das Finale des Wettbewerbs "Hessen-Champions" erreicht. Die Jury hatte sie aus 89 Bewerbungen ausgewählt, heißt es abschließend.