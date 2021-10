"Hessen-Champion" aus Lich

Dr. Nicolas Sachsenberg (l.) und Dr. Ingo Meier nahmen den Preis für BAG Diagnostics entgegen. Foto: Uwe Zucchi/VhU

LICH - Das Licher Unternehmen BAG Diagnostics ist am Dienstag mit dem Innovations- und Wachstumspreis des Landes als "Hessen-Champion" in der Kategorie "Innovation" ausgezeichnet worden. Der Hersteller von Therapeutika, die bei bisher als nicht behandelbar geltenden Krankheiten eingesetzt werden, ist einer von drei Preisträgern.

"Mit dem Innovations- und Wachstumspreis zeichnen wir vorbildliche Unternehmen aus, die sich den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft stellen und damit für die Leistungskraft und den Erfolg der hessischen Wirtschaft stehen", sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) laut einer Pressemitteilung. "Die 'Hessen-Champions' zeigen, dass Investitionen sich lohnen. Hessens Wirtschaft ist auf einem sehr guten Pfad der Erholung. Jetzt kommt es darauf an, die Chancen der Nachhaltigkeit zu nutzen: Ressourceneffizienz und Innovationsfähigkeit auf dem Weg zur Klimaneutralität sind Basis langfristigen Erfolgs, bei uns in Hessen wie auf den Märkten der Welt."

Wirtschaftsminister Al-Wazir, Wolf Matthias Mang (Präsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU)) und Jürgen Zabel (Geschäftsführer der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH) würdigten gemeinsam die Bedeutung der "Hessen-Champions" für die Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Wirtschaft und riefen zur Teilnahme an der nächsten Runde auf.

HINTERGRUND "Hessen-Champions" ist ein Wettbewerb des hessischen Wirtschaftsministeriums, der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen. Der Innovations- und Wachstumspreis des Landes umfasst drei Kategorien: Unter "Weltmarktführer" werden hessische Unternehmen gesucht, die in ihrer Branche mit einem Produkt oder einer Dienstleistung weltweit führend sind. Bei der Auswahl des "Jobmotors" berücksichtigt die Jury Unternehmen, die überdurchschnittlich viele neue Arbeitsplätze in Hessen geschaffen haben. Die Kategorie "Innovation" wendet sich an Unternehmen mit innovativen Produkten und Ideen und spricht vor allem kleine und mittlere Betriebe an. Eine Jury mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Medien ermittelt die Gewinner. Dieses Jahr gab es 88 Bewerbungen von 76 Unternehmen, zehn erreichten das Finale. (red)

BAG Diagnostics ist in den Bereichen Humangenetik, Infektiologie, Transfusions- und Transplantationsmedizin weltweit aktiv. Das Ziel des Familienunternehmens: Mit innovativen Produkten anspruchsvolle Diagnostik einfach, effizient und zuverlässig machen.

Dank wissenschaftlicher und technischer Expertise entwickelt BAG Diagnostics innovative Testsysteme zur immunologischen Typisierung und in der Humangenetik. In der immunologischen Typisierung sind die Reagenzien für eine sichere Transplantation von Organen und für eine passgenaue Bluttransfusion von entscheidender Bedeutung. In der Humangenetik werden Tests für die Analyse von Hypersensitivitätsreaktionen und Autoimmunerkrankungen konzipiert. Damit werden Krankheitsrisiken mit genetischem Hintergrund schnell und eindeutig diagnostiziert. In nur 39 Tagen hat die BAG Diagnostics 2020 einen Corona real time PCR-Test bis zur Marktreife entwickelt.

"Stetige Optimierung und Leistungssteigerung im Team stehen für wahren Sports- und Unternehmergeist. Heute geht es nicht mehr primär um Technologieführerschaft, auf die wir Deutsche zurecht unseren wirtschaftlichen Erfolg zurückführen. Heute geht es vor allem, um den Mut, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren", betonte VhU-Präsident Mang. "Unternehmer dieses kreativen, mutigen Typus gehen experimentell vor, verbinden den seit dem Wirtschaftswunder antrainierten Perfektionismus mit dem angelsächsischen 'Trial and Error'-Prinzip. Wir brauchen eine neue Aufgeschlossenheit gegenüber dem besseren Neuen, aber nicht nur mit Patentanmeldungen, bei denen wir Deutschen Vizeweltmeister sind, sondern mit praktischen Umsetzungen."

Jürgen Zabel, Geschäftsführer der MBG H, wies auf die beachtliche Innovationskraft, Flexibilität und die Aufgeschlossenheit insbesondere auch der mittelständischen Unternehmen, hin. "Diese Unternehmen beweisen, welchen Anteil sie am wirtschaftlichen Erfolg Hessens haben. Mit Biss durch die Krise und aus der Krise heraus - das verdient Respekt."

"Ich blicke optimistisch in die Zukunft, weil ich weiß, welches unternehmerische Potenzial wir in Hessen haben", sagte Dr. Rainer Waldschmidt, Geschäftsführer der Hessen Trade & Invest GmbH, die für die Organisation des Wettbewerbs verantwortlich ist. "Als Wirtschaftsförderer des Landes stehen wir an der Seite der Unternehmen."