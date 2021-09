Hessen helfen im Ahrtal

Bereits im August waren Helfer aus Langgöns im Ahrtal und wurden dafür von Bürgermeister Marius Reusch geehrt. Archivfoto: Leyendecker

KREIS GIESSEN - "Wir wollen Hessens größten Helfertrupp aufstellen und dann alle gemeinsam am Wochenende runter ins Ahrtal zum Anpacken." Ina Lotz ist zuversichtlich, dass die Mission gelingt. Die Mitorganisatorin von "Wir Hessen helfen" ist bereits seit einigen Wochen mit den Menschen in der Region in Kontakt und fährt gemeinsam mit ihrem Team immer wieder in Richtung Ahrtal (diese Zeitung berichtete).

Die gemeinnützige Organisation besteht aus Unterstützern aus Gießen und Marburg. Der Kontakt kam durch eine erste gemeinsame Lkw-Aktion zustande. Zu der sechsköpfigen Organisationscrew gehören die Langgönser Attila Pedru und Ina Lotz.

Über 400 Zusagen

Das Ziel am kommenden Wochenende: Freiwillige Helfer aus ganz Hessen zu mobilisieren und einen vielseitigen Helfertrupp aufzustellen. "Über 400 Leute haben uns bereits zugesagt, aber wir hoffen, dass wir mehr Helfer mobilisieren können", hofft Lotz. 20 bis 30 Lkw voll mit Ware sollen am Wochenende zu den Verteillagern im Ahrtal gebracht werden, die Helfertrupps werden von Grafschaft aus in die jeweiligen Orte gebracht. Den Abschluss des Abends soll ein Helferfestival bilden. Wer mag, kann auch noch übernachten und am nächsten Tag mit anpacken.

"Die Situation im Ahrtal nach der Flutkatastrophe ist noch immer schwierig. Die Aufmerksamkeit nimmt ab, die Spenden werden weniger. Jetzt wollen wir zeigen, wie motiviert wir in Hessen sind", erklärt Lotz die Beweggründe. In den vergangenen sechs Wochen waren rund 40 000 Tonnen Ware in die Region gebracht worden, die Arbeit vor Ort werde jedoch nicht weniger. "Wir wollen anpacken und etwas mit unserer Truppe bewegen, so wie die ganzen Wochen zuvor auch."

Wer am Wochenende mitmachen möchte, kann sich per E-Mail unter helfer@hessenhelfen.de anmelden.