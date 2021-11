Hessen Mobil saniert die Fahrbahn der B 429

Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

WETTENBERG - Am dritten und vierten Novemberwochenende lässt Hessen Mobil Schadstellen auf der Bundesstraße 429 zwischen den Anschlussstellen Wettenberg und Heuchelheim beseitigen. Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, finden die Arbeiten jeweils von Freitagabend bis Montagmorgen statt.

Von Freitag, 19. November, ab 20 Uhr, bis Montag, 22. November, gegen 5 Uhr wird auf der B 429 in Richtung Gießen-West/Heuchelheim im Bereich der Anschlussstelle Wettenberg gearbeitet. Dafür wird die Bundesstraße zwischen den beiden Auffahrten auf die A 480 gesperrt. Der Verkehr aus Wettenberg und von der A 480 aus Richtung des Gießener Nordkreuzes wird über die A 480 in Fahrtrichtung Rodheim-

Bieber/Kinzenbach bis zum Kreisverkehr der L 3047 umgeleitet, kann von dort zurück zur Anschlussstelle Wettenberg fahren und auf die B 429 in Richtung der B 49.

Im weiteren Verlauf der B 429 steht am Wochenende allerdings nur der linke Fahrstreifen zur Verfügung. Der Verkehr in Fahrtrichtung Wettenberg/A 480 ist an diesem Wochenende von den Sperrungen nicht betroffen.

Nur ein Fahrstreifen

steht zur Verfügung

Am darauffolgenden Wochenende von Freitag, 26. November, 20 Uhr, bis Montag, 29. November, 5 Uhr, wird zwischen den Anschlussstellen Wettenberg und Heuchelheim in beiden Fahrtrichtungen jeweils auf dem linken Fahrstreifen gearbeitet. In beiden Richtungen steht daher an diesem zweiten Bauwochenende nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.