Heuchelheimer CDU-Vorsitzender Weller wirft hin

Karl-Ludwig Weller (l.) bei einer Ehrung anlässlich der Feier zum 50-jährigen Bestehen der CDU Heuchelheim im Oktober 2019.

Heuchelheim (vb). Karl-Ludwig Weller, Urgestein der Heuchelheimer CDU, hat überraschend das Amt des Vorsitzenden niedergelegt und sein Mandat in der Gemeindevertretung aufgegeben. Letzteres gilt auch für seine Ehefrau Elisabeth. Der 77-Jährige, den alle nur "Kalu" nennen, war nach eigenen Angaben seit 1985 Vorsitzender. Mit kurzen Unterbrechungen fungierte er von 1981 bis 2017 auch als Fraktionsvorsitzender. Die Gründe liegen offenbar in einer nicht mehr störungsfreien Kommunikation. Weller wollte sich am Freitag zunächst nicht äußern, erklärte aber auf Nachfrage: "Die Jüngeren drängen nach vorne und wollen Verantwortung übernehmen. Aus meiner Sicht habe ich den richtigen Zeitpunkt gewählt."

Zuletzt 2019 wiedergewählt

Weller war Ende November 2019 für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt worden. Folglich wäre die nächste Vorstandswahl erst Ende 2021. Einen Stellvertreter gibt es aktuell nicht, nachdem die bisherige stellvertretende Vorsitzende Selda Demirel-Kocar aus familiären und beruflichen Gründen nicht erneut kandidiert hatte. Folglich bilden Schriftführerin Nigar Yildiz und Schatzmeister Benjamin Hederich den geschäftsführenden Vorstand.

Nach den Gründen für seinen Rücktritt befragt, erklärte Weller, dass seit 2016 "alle Kommunikation" über die digitalen Medien gelaufen sei und dass die persönlichen Gespräche nicht mehr im Vordergrund gestanden hätten. Er sei zwar "kein großer Computerkünstler", aber unter seiner Ägide sei die Arbeitsgruppe "Digitale Medien" gegründet worden. Zudem sei er für Inhalte auf der CDU-Homepage und dem Facebook-Auftritt verantwortlich.

ZUR PERSON Karl-Ludwig Wellers kommunalpolitische Laufbahn begann 1979 als Staatsbeauftrager der Stadt Lahn. Der CDU gehört er seit 1977 an. Im Dezember 1999 wurde ihm die Ehrenbezeichnung "Gemeindeältester" verliehen. Weller ist Inhaber des Landesehrenbriefes und erhielt 2005 das Bundesverdienstkreuz. Bei dessen Verleihung sagte Volker Bouffier, damals noch Innenminister: "Er ist ein Synonym für die CDU und den Sport." 34 Jahre war Weller Kunstturntrainer, in verschiedenen Funktionen beim Deutschen Turnerbund tätig und erfolgreicher Sportler, denn neben dem Kunstturnen spielte er auch Tischtennis und Fußball bis zur Landesliga. (red)

Doch bei einer Klausurtagung vor drei Wochen wurde nach Angaben des Fraktionsvorsitzenden Mirko Nowotny vereinbart, Soziale Medien verstärkt in der Außendarstellung einzusetzen. "WhatsApp-Gruppen und andere Soziale Medien haben die persönlichen Gespräche ergänzt, nicht ersetzt", betonte Nowotny. Der bisherige Vorsitzende sei in den WhatsApp-Gruppen der Partei dabei gewesen und habe "wie niemand in dem Alter von Kalu" ein Verständnis für diese Themen. "Wir haben eine recht motivierte Truppe, die auch kein Blatt vor dem Mund nimmt. Vielleicht hat er manche Kritik auch persönlich genommen", suchte der Fraktionsvorsitzende nach einer Erklärung für den Rücktritt, der vom Zeitpunkt und der Begründung her "überraschend" gekommen sei. Wie aus der CDU zu erfahren war, wollte Weller im Nachgang der Klausurtagung am Status quo der Außendarstellung festhalten.

Nowotny wie auch Bürgermeister Lars Burkhard Steinz, der ebenfalls dem CDU-Vorstand angehört, betonten, dass es keinen inhaltlichen Dissens gegeben habe. Steinz sprach von "Missverständnissen und Meinungsverschiedenheiten zwischen Kalu Weller und Jüngeren in der CDU". Und weiter: "In der Behandlung verschiedener Themen hat sich eine digitale Kluft gezeigt." Steinz war nach eigenen Angaben im Vorfeld nicht über den Schritt informiert worden und bedauerte den Rücktritt. "Wir wissen ja, was wir an ihm haben. Kalu war immer für die großen Linien zuständig und wird eine große Lücke hinterlassen."

"Kein Brutus mit Dolch"

Der Bürgermeister betonte, es habe "keinen Brutus mit Dolch" gegeben, der unbedingt Vorsitzender werden wolle. Dies bekräftigte auch Nowotny: "Es hat ihn niemand verdrängt." Nach seinen Angaben steht noch nicht fest, wann ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende gewählt wird. Bei der für November geplanten Mitgliederversammlung soll das nicht geschehen. Dort soll Bürgermeister Steinz offiziell für eine dritte Amtszeit nominiert werden. Außerdem sollen die Kandidaten für die Kommunalwahl im März 2021 benannt werden. Befragt, ob er auch den Parteivorsitz übernehmen wolle, verneinte Nowotny.

Ob Weller der CDU weiterhin als Berater zur Verfügung steht, ist indes unklar. Er erklärte, dass er sich nach der Kommunalwahl, für die es wegen der Corona-Pandemie kaum Wahlkampf geben könne, entscheiden wolle, ob er Steinz bei der Bürgermeisterwahl zur Seite steht.