Heuchelheimer Discounter darf Verkaufsfläche auf 1250 Quadratmeter steigen

Der Aldi-Markt in Heuchelheim darf seine Verkaufsfläche von 950 auf 1250 Quadratmeter erweitern.

Heuchelheim (vb). Aldi Süd darf die Verkaufsfläche seines Marktes in Heuchelheim von 950 auf maximal 1250 Quadratmeter erweitern. Der Haupt- und Planungsausschuss der Regionalversammlung stimmte am Montag dem Antrag der Gemeinde einstimmig zu, bei zwei Enthaltungen (Grüne). Dabei ging es um eine Abweichung vom Regionalplan. Der Aldi-Markt war Ende 2004 eröffnet worden, damals mit 750 Quadratmetern Verkaufsfläche. 2009 war er erstmals erweitert worden.

Der Antrag wurde unter zwei Maßgaben beschlossen: Zum einen dürfen Produkte wie Kleidung oder Elektronikartikel - sogenannte Randsortimente - maximal zehn Prozent der Verkaufsfläche ausmachen. Zum anderen muss im Bebauungsplan festgelegt werden, dass Bäume und Begrünung zu erhalten sind. Die Gemeinde begründet ihren Antrag damit, dass mit mehr Verkaufsfläche die Waren besser präsentiert werden könnten. Außerdem werde die Grundversorgung der Heuchelheimer nachhaltig gesichert. Verwiesen wird auf eine "Standardisierung der Logistik". Das bedeutet, dass im Zentrallager "sortenreine" Warenpaletten gepackt werden, die dann nebeneinander in der Filiale aufgestellt werden. Folglich steigt der Platzbedarf.

Produkte sollen außerdem mehr in der Breite und nicht in der Tiefe im Regal angeboten werden. Da vermehrt Tiefkühlprodukte und Halbfertigprodukte nachgefragt würden, soll es mehr und längere Kühltheken geben. Mehr Fläche werde außerdem benötigt, da Produkte zusätzlich auch für Singlehaushalte angeboten werden sollen. Aktionsware will Aldi auf mehr Präsentationstischen auslegen, um dem "Wühltischcharakter" entgegenzuwirken.

Eventuell Altlasten

Im Anhörungsverfahren gab es keine wesentlichen Bedenken. Das Fachzentrum Klimawandel des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie forderte eine Verbesserung der ökologischen Situation und nicht nur - wie jetzt beschlossen - den Erhalt von Bäumen und Grünflächen. So sollte das Dach der Erweiterung begrünt und die Solaranlage erweitert werden. Regenwasser sollte möglichst auf den Grünflächen versickern können.

Die Experten für Altlasten beim Regierungspräsidium Gießen (RP) wiesen in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass aufgrund der vorherigen Nutzungen mit umweltgefährdenden Stoffen zu rechnen sei. Ein Fachgutachter soll dies untersuchen.

Setzt man die Einwohnerzahl Heuchelheims in Beziehung zu den vorhandenen Verkaufsflächen, liegt nach der Erweiterung ein Überangebot vor. Da aber auch Biebertal zum Einzugsgebiet des Discounters gehört und das Überangebot im Rahmen bleibt, spricht aus raumordnerischer Sicht nichts gegen die Erweiterung.

Die Gemeindevertretung hatte in Mai einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan "Gewerbe- und Industriepark Nord" gefasst, der sich nun mit der Erweiterung des Aldi-Marktes beschäftigt. Damals kritisierten die SPD- und Grünen-Fraktion das Vorhaben, da die Erweiterung einen neuen Markt auf dem Rinn&Cloos-Areal unmöglich mache.