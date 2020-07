Heuchelheimer Gemeindeverwaltung zieht um

Die ersten Schreibtische wurden von der Gemeindeverwaltung zum Übergangsdomizil, dem ehemaligen Dormiente-Gebäude im Gewerbegebiet, gebracht. Foto: Gemeinde Heuchelheim

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Heuchelheim (red). Am Donnerstag hat der Umzug der Heuchelheimer Gemeindeverwaltung begonnen. Mitarbeiter eines Gießener Unternehmens brachten die Schreibtische in das Übergangsdomizil in der alten Matratzen-Fabrik im Gewerbegebiet Heuchelheim-Süd. Dies ist der Beginn der Umzugsphase, die Ende August/Anfang September vollzogen sein wird. Bürgermeister Lars Burkhard Steinz (CDU) dankte dem Unternehmen in einer Pressemitteilung für die gute Arbeit und auch den gemeindlichen Gremien, die den Umzug durch ihre Entscheidungen überhaupt erst ermöglicht hatten.

Der Umzug der Verwaltung war nötig geworden, weil das von 1972 stammende Verwaltungsgebäude, das seitdem nie renoviert wurde, nicht mehr den Anforderungen des Brandschutzes und des Datenschutzes genügt, und die Verwaltung zudem durch die neu hinzugekommenen Aufgaben einen erhöhten Platzbedarf hat. In der nächsten Zeit wird das Gebäude umfassend saniert und renoviert.

Während der Umbauphase befindet sich die Gemeindeverwaltung im Gewerbegebiet Heuchelheim-Süd mit der Anschrift Am Zimmerplatz 3. Auch am neuen Ort wird den Bürgern der gewohnte Service und der gewohnte Leistungsumfang an Dienstleistungen zur Verfügung gestellt.

"Die nächsten Wochen werden sicher keine leichten werden, denn jeder Umzug kostet Kraft, Nerven und Geld. Aber wir sind froh, dass wir im alten Dormiente-Gebäude eine gute Übergangsunterkunft gefunden haben. Ende August werden wir wegen des Umzugs die Verwaltung für zwei Tage schließen müssen. Aus ganz praktischen Gründen kann in dieser Zeit der Dienstbetrieb nicht aufrecht erhalten werden. Hierfür bitten wir unsere Bürgerschaft um Verständnis", erklärte Steinz abschließend.