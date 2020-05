Heuchelheimer Kita Rappelkiste könnte ab Montag wieder öffnen

Von außen lässt nur die Fensterfolie darauf schließen, dass die Kita Rappelkiste jetzt im ehemaligen Dormiente-Gebäude ist. Drinnen erstreckt sich über 1200 Quadratmeter viel Platz für die Kleinen zum Toben. Ein Höhepunkt: Das Plateau, das eigentlich als zweiter Fluchtweg dient, kann auch als Burg oder Höhle zum Spielen genutzt werden. Einzig das Außengelände ist noch im "Rohbau". Hier sollen Zäune und Spielgeräte in einigen Wochen aufgebaut werden. Fotos: Meina

Heuchelheim (jem). Ab Montag kommt wieder Leben in das ehemalige Dormiente-Gebäude im Heuchelheimer Süden, denn die Kinder der Kita Rappelkiste dürfen einziehen. Der Landkreis erteilte diese Woche die Betriebserlaubnis für die neuen Räumlichkeiten. Mit einem Haken: Die Corona-Pandemie macht auch hier lediglich eine Notbetreuung möglich. Immerhin haben dann 20 Kinder auf gut 1200 Quadratmetern Platz, sich wieder so richtig auszutoben.

"Ich freue mich, nach elf Monaten die Kita Rappelkiste wieder öffnen zu können", zeigte sich Bürgermeister Lars Burkhard Steinz (CDU) am Donnerstagnachmittag zufrieden. Nachdem das eigentliche Gebäude am Pfingstsonntag 2019 abgebrannt war und die Kleinen bereits nach wenigen Tagen auf drei provisorische Übergangsbetreuungen verteilt werden konnten, können jetzt - zumindest theoretisch - alle 120 Kinder des sechs Gruppen starken Kindergartens wieder gemeinsam betreut werden. Die Umbaumaßnahmen, die seit Anfang Januar laufen, sind so gut wie abgeschlossen. Es fehlen lediglich Kleinigkeiten wie die Folien auf den Fenstern, damit man nicht von Außen hineinschauen kann, erklärte Michaele Bellof, Gesamtleiterin der Kindertagesstätten.

Mit zwei Zimmern für die unter Dreijährigen plus Schlafraum und vier Gruppenräumen für die Älteren samt Cafeteria und Küche entspreche der Bau den neuesten Ansprüchen. Hinzu kommen ein Differenzierungsraum und zwei große Flure, die jede Menge Platz zum Austausch bieten - sobald dies wieder möglich ist. "Ziel ist es, auch hier unser offenes Konzept umzusetzen", sagte Bellof.

Foto: Nicole Kandora (Bauamt), Manfred Ehlers, Lars Burkhard Steinz, Petra Kegler und Michaele Bellof (v.l.) freuen sich, dass die Umbaumaßnahmen in der "neuen" Kita Rappelkiste abgeschlossen sind.

Erster Beigeordneter Dr. Manfred Ehlers (FW) erklärte zudem, dass die Wände so massiv sind, dass es weit mehr als ein Provisorium sein kann. "Im vergangenen Jahr hatten wir 92 Geburten, das bedeutet, dass die Nachfrage an Kita-Plätzen in Heuchelheim weiter zunimmt. Es reicht also nicht, die Kita Rappelkiste neu aufzubauen, sondern wir können uns gut vorstellen, diese Räumlichkeiten zu behalten", so Steinz. Mit den Plänen zum Neubau wolle man sich zwar nun beschäftigen, doch schon jetzt ist klar: Die neuen Auflagen machen eine Kita mit sechs Gruppen am alten Standort nicht möglich. Theoretisch könnte man aber das Mobiliar und auch die Küche bei einem Umzug wieder mitnehmen. Doch erst einmal ist das Gebäude für zwei Jahre gemietet. Für die Umbaumaßnahmen und die Miete investierte die Gemeinde rund 850 000 bis 900 000 Euro - wobei die Abschlussrechnung noch aussteht. "Eine Containerlösung wäre etwas teurer geworden und hätte längst nicht so eine Betreuungsqualität geliefert", weiß auch Petra Kegler, Leiterin der Kita Rappelkiste, die gerne auch Kita "Am Zimmerplatz" sagt, um Verwirrungen vorzubeugen.

Einzig das Außengelände ist noch nicht fertig. Da, wo in einigen Wochen Zäune und Spielgeräte aufgebaut werden sollen, befindet sich derzeit noch eine planierte Fläche ohne Rasen. Die Kinder werden das Gelände gemeinsam mit den Betreuerinnen über ein benachbartes Firmengelände betreten können. "Da sind wir sehr dankbar, dass der Eigentümer uns das erlaubt", meinte Steinz.

Im ersten Stock laufen zudem derzeit die Umbauarbeiten für die temporäre Gemeindeverwaltung. Diese sollen bis Ende Mai fertiggestellt werden. Das Gebäude am "Linnpfad" kann ab dann saniert werden.