Heuchelheimer tritt für „Die Basis“ an

Stephan Krüdener

KREIS GIESSEN - (red). Die im Juli 2020 gegründete „Basisdemokratische Partei Deutschland“ („Die Basis“) hat Dr. Stephan Krüdener aus Heuchelheim als Direktkandidaten im Wahlkreis 173 Gießen/Vogelsberg für die Bundestagswahl nominiert. Laut Pressemitteilung erhielt er bei einer Wahlkreisversammlung 13 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen.

Der 59-jährige verheiratete Vater zweier Kinder stammt aus der Wetterau. Nach Studium und Promotion im Fach Physik an der Universität Gießen arbeitete er bis 1997 am dortigen physikalischen Institut als wissenschaftlicher Hochschulassistent, bevor er in die IT-Branche wechselte. Inzwischen ist er dort seit 2013 freiberuflich als Unternehmensberater tätig. Zuletzt war er von 2018 bis 2020 Interims-Professor für Wirtschaftsinformatik an der Technischen Hochschule Mittelhessen.

„Ich halte einige grundlegende Weichenstellungen als unabdingbar für unsere Republik, die derzeit auf die schlimmste Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit zusteuert und erschreckende Demokratiedefizite aufweist“, erklärte Krüdener in seiner Bewerbungsrede. Als Beispiele nannte er die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Die Gewaltenteilung sei auch in vielfältiger anderer Weise beeinträchtigt. „Letztlich haben sich die Altparteien eine Machtfülle erworben, die es auf das Maß des Grundgesetzes zu beschränken gilt. Die Justiz gehört als Behörde vollständig vom Weisungsrecht der Ministerien abgetrennt.“

Auch die Rolle der Medien sehe er kritisch, wenn diese nicht mehr ihre ureigene investigative Aufgabe annähmen. Meinungszensur sei verfassungsfeindlich. Gesundheitspolitik sei „Daseinsfürsorge des Staates“. Der Sektor der stationären Versorgung müsse auf absehbare Zeit wieder in die öffentliche Hand überführt werden.

Eine völlige Neuorientierung muss es laut Krüdener auch in der Außen- und Verteidigungspolitik geben. „Deutschland darf nicht Teil einer aggressiven EU und Nato unter US-Führung sein, die durch ihr Vorgehen unsere osteuropäischen Nachbarn gegeneinander und letztlich gegen uns aufbringt.“ Den Frieden in Europa könne man nur unter Beachtung der Souveränität der Einzelstaaten und des Völkerrechtes bewahren und nicht durch noch mehr Zentralismus und Bürokratie wie in der EU, heißt es abschließend.

„Die Basis“ war im Zusammenhang mit Protesten gegen die Regierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entstanden. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg erhielt sie ein Prozent der Stimmen.

