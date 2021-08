Heuchelheimerin wirbt um Spenden für Flutopfer im Ahrtal

Die ersten drei Paten für die ersten drei Häuser, die nach dem "Fünf-Euro-Haus-Modell" unterstützt werden (v.l.): Jörg Burghardt, Sabrina Klotz und Tom Geier. Foto: Bugge

HEUCHELHEIM - Die Idee von Jörg Burghardt ist eigentlich ein Klassiker der Hilfe, in dieser Form und im Katastrophengebiet Ahrtal in Rheinland-Pfalz aber einmalig. Burghardt hat die Patenschaft für den Wiederaufbau eines von der Flut zerstörten Fachwerkhauses in der Pützgasse in Walporzheim, einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, übernommen. Er wirbt jetzt im Internet und auf Facebook um weitere Paten, die ebenfalls die betroffene Familie und bei ihrem Plan vom Wiederaufbau unterstützen. Dabei hilft ihm unter anderem Sabrina Klotz aus Heuchelheim.

Die Unterstützung der Familie funktioniert ganz klassisch mit einem Dauerauftrag vom eigenen Girokonto mit gerade einmal fünf Euro pro Monat, die direkt aufs Privatkonto der Familie gehen. Wenn es möglichst viele Fünf-Euro-Monatsspenden gibt, kommt in der Summe in Walporzheim viel an. Burghardt selbst will im Gegenzug die Spender regelmäßig über die Verwendung ihres Geldes informieren. Damit erhält die Familie abseits aller möglichen Versicherungszahlungen oder staatlichen Zuschüsse nachhaltig einen festen und kalkulierbaren Betrag, auf den sie im wahrsten Sinne des Wortes "aufbauen" kann. Mehr noch: Jörg Burghardt wirbt um Mitstreiter, die dieses Modell kopieren und mit deren Hilfe weitere Häuser zu "Fünf-Euro-Häusern" werden.

Ideen sprudeln

Der 55-Jährige kommt aus der Nähe von Stuttgart und ist ein Tausendsassa. Er ist Buchautor, Entertainer, Moderator und Motivationscoach, er macht Comedy und zaubert. In Dieter Bohlens TV-Show "Das Supertalent" verblüffte er im November 2020 das Jury-Mitglied Evelyn Burdecki mit seiner Gedankenleser-Nummer. Der Zauberer mit der weißen Brille als Markenzeichen weiß sich zu vermarkten und beherrscht das Marketing. Worte, Sätze, Ideen und Episoden sprudeln aus ihm heraus.

Aus der ersten Idee wurde das Modell, als Jörg Burghardt die Walporzheimer Uwe und Silvi in ihrer Fachwerkruine kennenlernte. Der Wiederaufbau ist finanziell kein Projekt von heute auf morgen, sondern braucht den langen Atem mit verlässlicher Unterstützung von mindestens einem Jahr. Am besten ist es zudem für die Motivation der Familie, wenn - wie bei einem Marathon - viele Menschen an der Strecke stehen und immer wieder aufmunternd unterstützen, wie der "Motivationscoach" Jörg Burghardt weiß. So kam ihm die Idee der Patenschaft, bei der er als Moderator fungiert und das Internet sowie Facebook als Medien einsetzt, um eine möglichst breite und vom Standort unabhängige, dennoch beständige Unterstützung zu erfahren.

Er bastelte die Aktion "Fünf-Euro-Haus" zusammen mit Fotos, ansprechenden Texten sowie authentischen Videos: Beschreibung der Situation, Vorstellung der betroffenen Familie, Schilderung der Pläne und Aufgaben sowie zuletzt deren private Kontonummer. Die Paten, die ihre E-Mail-Adresse als Kontakt hinterlegen müssen, haben somit ein ziemlich genaues und vertrauens- und glaubwürdiges Bild von dem, was sie unterstützen. Sie bekommen regelmäßig eine Rückmeldung. 330 Patenspenden sind bei Silvi und Uwe angekommen. Das ist reichlich. Die Spendenbereitschaft besteht aber weiterhin. 37 000 Clicks in 72 Stunden gab es. Deshalb ist Jörg Burghardt dabei, sein "Fünf-Euro-Haus"-Modell zu teilen. Das geht aber nur, wenn andere Leute die mediale Aufbereitung, Begleitung und Moderation übernehmen. So wie die Heuchelheimerin Sabrina Klotz.

Sie war als Helferin im Schlamm von Walporzheim unterwegs und lernte dabei Burghardt kennen. Sie hat eine weitere junge Familie gefunden, die mithilfe des "Fünf-Euro-Haus"-Modells ihr Haus aufbauen möchte. Katharina und Thomas schaffen es nicht ohne Hilfe. Die besorgt jetzt Sabrina Klotz, in dem sie für "ihre Familie" auf Facebook für die Fünf-Euro-Patenschaft wirbt.

Unter der Woche arbeitet die junge Frau bei den Stadtwerken Gießen. Morgens und nach Feierabend administriert sie ihre Walporzheim-Aktion. Direkt angesprochen werden ihre Facebook-Freunde aus dem Ort und aus den Vereinen. Aber die Rückmeldung kommt bundesweit. Am Wochenende und in ihrem kommenden Urlaub im September wird sie wieder an der Ahr sein.

Dort trifft sie dann auch auf Tom Geier aus Bonn. Der Projektmanager und Coach ist derzeit Nummer drei unter den "Betreuern" von Patenschaften. Er baut gerade seine Aktion für Oliver und Yvonne mit ihren zwei Kindern in Dernau auf, wie Jörg Burghardt berichtet.