Heute Nacht in Linden Auffahrtsperrung

Fertig ist die Brücke in Höhe Linden, doch jetzt muss die Baustelle abgeräumt werden. Das dauert noch bis Ende Februar 2021, allerdings mit immer weniger Behinderungen. Foto: Wißner

KREIS GIESSEN - Die Bauarbeiten an den beiden Brücken der A 485 Höhe Linden und über der Main-Weser-Bahn nähern sich dem Ende, heißt es seitens der Straßenmanager von Hessen Mobil aus Marburg. Heute Nacht, vom 12. auf den 13. September, findet allerdings zunächst eine erste Sperrung im Bereich Linden statt. Die Auffahrt von Großen-Linden in Fahrtrichtung Marburg muss danach noch zweimal jeweils von etwa 21 Uhr abends bis fünf Uhr morgens voll gesperrt werden. Und zwar vom 14. auf den 15. November und von Montag, 16. November, auf Dienstag, 17. November. Der Verkehr, der in Fahrtrichtung Marburg auf die A 485 auffahren möchte, fährt temporär über die Anschlussstelle Linden in Fahrtrichtung Butzbach auf die A 485 auf und wird am Gießener Südkreuz zurück auf die A 485 in Fahrtrichtung Norden umgeleitet.

Sonja Lecher, Pressesprecherin von Hessen Mobil, teilt auf Anfrage mit, dass auf der A 485 noch die gesamte Baustellenverkehrsführung abgebaut werden müsse. Gar mancher Pendler wartet schon ungeduldig auf die Freigabe. Laut Lecher handelt es sich beim Abbau allerdings um sehr umfangreiche Maßnahmen, "da in diesem Zuge auch die Fahrbahnverbreiterungen und die Mittelstreifenüberfahrten zurückgebaut sowie die Fahrbahnoberfläche auf rund 1,2 Kilometern im Abschnitt zwischen den beiden Brücken instandgesetzt werden müssen. Auch die Abbiegespur der Anschlussstelle Linden in Fahrtrichtung Butzbach muss wieder rückgebaut werden. Diese Zufahrt wurde aufgrund der engen Platzverhältnisse in die Böschung gedrückt." Die erforderlichen Arbeiten auf dem Gießener Ring sollen is Ende dieses Jahres weitestgehend abgeschließen sein. Jetzt werde die ,4+0'- auf eine ,2+2'-Verkehrsführung umgebaut. Immerhin müssten auf der A 485 in Fahrtrichtung Marburg rund 1,2 Kilometern Fahrbahn noch saniert und die Leitplanken montiert werden." Das heißt, der Verkehr bewege sich im Schlussstadium der Arbeiten anschließend wieder auf der jeweils eigenen Hälfte, aber mit nach außen verschwenkten Fahrstreifen. "Hier finden noch Arbeiten im Mittelbereich der Autobahn statt."

Innerhalb dieser Verkehrsführung soll im Dezember zudem die provisorische Mittelkappe an der Brücke über die Main-Weser-Bahn durch die endgültige neue Brückenkappe ersetzt werden. "Voraussichtlich bis Ende Januar 2021 wird diese Verkehrsführung benötigt. Anfang kommenden Jahres stehen noch letzte Restarbeiten an, bei denen die äußeren Fahrbahnverbreiterungen an der Richtungsfahrbahn Butzbach zurückgebaut und dort neue Schutzplanken montiert werden. Während dieser letzten Arbeiten kann der Verkehr in Fahrtrichtung Marburg ohne Einschränkungen fahren. In Fahrtrichtung Butzbach werden die beiden Fahrstreifen nach innen Richtung Mittelstreifen verschwenkt. Nach derzeitigem Zeitplan sollen diese Arbeiten bis Ende Februar 2021 abgeschlossen sein", so Lecher.