Heute Start der Dorf-App im Landkreis Gießen

Rund 6000 Menschen in Königsberg, Oppenrod, Harbach, Dornholzhausen und Treis sind nun eingeladen, sich die App aufs Handy zu laden. Sie steht kostenlos zur Verfügung und ist über den Google Play Store und den Apple Store zu finden. Wer die App nach dem Herunterladen öffnet, sollte sich registrieren, um alle Funktionen nutzen zu können. Anschließend kommt per Brief ein QR-Code für das Einloggen. Zum Start wird es außerdem für jedes Dorf eine eigene Homepage geben, über die engagierte Bürger eigene Inhalte und Nachrichten in die App einbringen können.

Infos rund um das Projekt gibt es auch direkt vor Ort: Ein Team der Fabrik19 wird die fünf Orte besuchen und Fragen beantworten. Wer möchte, kann sich direkt am Infostand für die Nutzung aller Funktionen freischalten lassen. Zu finden sind die Infostände am Donnerstag, 15. Oktober, von 14 bis 17 Uhr in Treis (Festplatz vor der Sporthalle), am Freitag, 16. Oktober, von 10 bis 13 Uhr in Harbach (am Dorfgemeinschaftshaus) sowie von 14 bis 17 Uhr in Oppenrod (am Bürgerhaus) und am Samstag, 17. Oktober, von 10 bis 13 Uhr in Dornholzhausen (am Bürgerhaus). Am Mittwoch, 21. Oktober, besteht für die Königsberger zwischen 16 und 19 Uhr die Möglichkeit, sich am Bürgerhaus registrieren zu lassen.

Wichtig ist den Beteiligten des Pilotprojekts, alle Akteure und Generationen aus den Dörfern zu beteiligen. So hat der Kreis-Seniorenbeirat die Bereitschaft signalisiert, ältere Menschen in der Handhabung von Laptop und Smartphone fit zu machen. Gemeinsam mit der Kreisvolkshochschule ist im Spätherbst vorgesehen, Interessierten aus den Vereinen der fünf Dörfer noch einmal intensiv Tipps zu geben, wie sie über die App Inhalte bereitstellen können. Für Bürger, die eigene Inhalte in die App einbringen möchten, wird es ebenfalls zeitnah Schulungen bei der VHS geben. Die Termine werden noch bekannt gegeben. Infos zum Projekt gibt es im Internet unter dorfleben.lkgi.de. (red)