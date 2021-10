Heute vor 50 Jahren erster Schritt zur Großgemeinde Buseck

Bei einer Bürgerversammlung hatte der überwiegende Teil der Oppenröder für einen freiwilligen Zusammenschluss mit Großen-Buseck gestimmt. Archivfoto: Friese

OPPENROD/TROHE - Auf den Tag genau vor 50 Jahren, am 1. Oktober 1971, schlossen sich die ehemals selbstständigen Gemeinden Oppenrod und Trohe auf freiwilliger Basis der Gemeinde Großen-Buseck an. Den Anstoß dazu gaben die Reformplanungen der Landesregierung. Für die beiden kleinen Dörfer mit damals je etwa 555 Einwohnern war dies keine leichte Entscheidung.

Gemäß der Modellplanung sollte Oppenrod der Gemeindegruppe Reiskirchen zugeschlagen werden. Das entsprach jedoch nicht dem Wunsch der Bürger. Renate Renger, die frühere Ortsvorsteherin, erinnert sich: "Durch die evangelische und katholische Kirchengemeinde und die Verkehrsanbindung hatten wir einen viel stärkeren Bezug zu Großen-Buseck. Vor 50 Jahren hatten ja nicht alle ein Auto, über den ,Stückerweg' kam man zum Bahnhof von Großen-Buseck."

Lange Verhandlungen

Daher wurde vom Gemeinderat nach langen Verhandlungen beschlossen, den Bürgern die Eingliederung nach Großen-Buseck vorzuschlagen. In einer Bürgerversammlung am 6. November 1970 stimmte die überwiegende Mehrheit der Oppenröder für einen freiwilligen Zusammenschluss mit Großen-Buseck. An die Zustimmung zum Zusammenschluss geknüpft waren die Herrichtung sanitärer Anlagen am Sportplatz, der Neubau eines Kindergartens und Spielplatzes und der Schulhausumbau in ein Bürgerhaus mit der 1973 eröffneten Dorfkneipe.

Finanziert werden sollte dies über die erhöhten Schlüsselzuweisungen. Da das hessische Innenministerium durch den Wegfall des kleinen Dorfes die Bildung einer leistungsstarken Gemeinde im Raum Reiskirchen nicht als gefährdet ansah, hielt man es für vertretbar, den Wunsch der Oppenröder Bürger zu respektieren.

In Trohe wurde die Entscheidung mit "Bauchschmerzen" getroffen. Im Protokollbuch der Sitzung der Gemeindevertretung am 9. Juli 1971 heißt es: "Nach einer eingehenden Diskussion stellt Gemeindevertreter Marscheck den Antrag, dem Grenzänderungsvertrag aus Gründen des öffentlichen Wohls der Eingliederung mit der Gemeinde Großen-Buseck zuzustimmen." Das Ergebnis: Sechs Ja-Stimmen aus der SPD-Fraktion, zwei Nein-Stimmen von Rühl und Deibel (FWG).

"Mein Bruder Philipp hat nicht zugestimmt, weil er die Entscheidung von Rödgen und Alten-Buseck abwarten wollte", erklärte Dieter Rühl auf Anfrage. Nach dem Vorschlag des Ministeriums zur gemeindlichen Neugliederung im Raum Wetzlar-Gießen sollten Rödgen und Alten-Buseck der Gemeinde Großen-Buseck angeschlossen werden. Beide wollten jedoch in der Hoffnung auf eine Stadtbusanbindung zur Lahnstadt gehören. Trohe liegt genau dazwischen.

Im Herbst 1971 war Trohe in allen Bereichen kommunaler Ausstattung tadellos in Ordnung, wenngleich auch eine geringfügige Verschuldung vorlag. So steht es im Gießener Kreiskalender von 1976. Die Umwandlung des ehemaligen Feuerwehrgeräteraumes im Dorfgemeinschaftshaus in eine Gaststätte, der Einbau von neuen Fenstern und die Ausweisung eines Neubaugebietes am Sportplatz werden als Forderungen von Troher Seite zum Zusammenschluss aufgeführt.

Kein Interesse in Beuern

Dem "Schwebezustand" war es geschuldet, dass der Gemeindevorstand Beuern im Januar 1971 kundtat, zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Interesse an einem Zusammenschluss mit Großen-Buseck zu haben. Falls Alten-Buseck, Rödgen und Trohe nach Gießen und Oppenrod nach Reiskirchen abwanderten und damit nur noch Beuern und Großen-Buseck für eine Gemeindegruppe übrig blieben, sei anzunehmen, dass sich diese kleine Gruppe der neuen Großgemeinde Reiskirchen anschließen wird.

Im Zuge der Gebietsreform wurden Alten-Buseck und Beuern schließlich per Gesetz am 1. Januar 1977 der Gemeinde Großen-Buseck zugewiesen. Besonders Alten-Buseck hatte sich nach Kräften gewehrt und gar eine Verfassungsbeschwerde angestrengt, denn die politische Mehrheit und - gemäß Meinungsumfrage von 1971 - auch die Mehrheit der Bürger wollte eher einen Zusammenschluss mit Gießen beziehungsweise der Stadt Lahn. Doch im September 1975 ließ das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Verfassungsbeschwerde nicht zu. Die politischen und juristischen Schlachten waren damit geschlagen.

Danach musste der Zusammenschluss organisiert werden. Das betraf doppelt vertretene Straßennamen, aber auch den Umgang mit den bisherigen hauptamtlichen Bürgermeistern. Zum 1. Januar 1977 entstand die Großgemeinde Buseck mit fünf Ortsteilen. Interessant: Der frühere Alten-Busecker Bürgermeister Helmut Hofmann sah 1975 für Alten-Buseck in der Zukunft "nur Nachteile". Die Verwaltungskraft werde geschwächt, die Bürgernähe abgebaut, höhere Steuern und Gebühren drohten, die Leistungen könnten sich hingegen kaum steigern. 1977 wurde er im Parlament von FWG und CDU zum ersten Bürgermeister Busecks gewählt.