Hier wird der Landkreis Gießen geimpft

Das Obergeschoss des Roller-Marktes in Heuchelheim wird als Impfzentrum für den Landkreis Gießen hergerichtet. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Wer am Freitag kurz vor 16 Uhr das Obergeschoss des Roller-Marktes in Heuchelheim betrat, sah nicht viel. Die zwei großen Räume, durch Treppen miteinander verbunden, waren durch Baustellenlampen nur spärlich beleuchtet und es lief Musik. 25 Aktive des Technischen Hilfswerks (THW) kümmerten sich um die Elektrik. Knapp zwei Stunden später gab es schon diverse Lampen, die die Räumlichkeiten erhellten und deren Dimension verdeutlichten. Über 3500 Quadratmeter stehen für das Impfzentrum des Landkreises Gießen zur Verfügung. Am kommenden Freitag muss der Großteil der Arbeiten erledigt sein, denn ab dann gilt Betriebsbereitschaft. Wann tatsächlich die ersten Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht werden, steht noch nicht fest. Das legt die Landesregierung nach der Zulassung der Impfstoffe fest. Bei einem Pressegespräch am Freitagnachmittag wurde deutlich, wie viel Arbeit in kurzer Zeit geleistet werden muss, wie viele Personen eingebunden sind und wie viele Fragen zu berücksichtigen sind. Infos gaben Landrätin Anita Schneider (SPD), Kreisbrandinspektor Mario Binsch und Udo Liebich als Leiter der Einrichtung, Christian Betz vom Deutschen Roten Kreuz, Marco Schulte-Lünzum von der Johanniter-Unfall-Hilfe, Heuchelheims Bürgermeister Lars Burkhard Steinz (CDU) und Ordnungsamtsleiter Michael Landschek sowie Apotheker Thorsten Junk.

Warum der Standort?

Schneider berichtete, dass alle Kommunen um Vorschläge gebeten wurden. Bei der Entscheidung für den Standort mussten diverse Kriterien berücksichtigt werden, aber an oberster Stelle habe das Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gestanden. Der Landkreis tritt bei den Kosten in Vorleistung und rechnet dann mit dem Land ab. Welche Miete nun konkret für das Obergeschoss des Roller-Marktes zu zahlen ist, wollte die Landrätin nicht sagen. Aber deren Höhe sei das wesentlichste Kriterium. "Es gab auch ein Objekt, wo das Sechsfache der übrigen Angebote verlangt wurde. Es ist schwierig, über diesen Stock zu springen", meinte sie. Dann durfte der Standort keine aufwendigen und teuren Sanierungen nach sich ziehen, denn dafür gibt es keine Zeit. Der barrierefreie Zugang war ein weiteres Kriterium. Ins Obergeschoss führen eine Rolltreppe und ein Aufzug.

Öffnungszeiten

Das Impfzentrum wird an sieben Tagen pro Woche von jeweils 7 bis 22 Uhr in Betrieb sein. Dies gilt zunächst bis 31. August 2021. Bürger, die geimpft werden sollen - Impflinge genannt - erhalten vom Land einen persönlichen Termin. Den muss man bestätigen oder absagen. Man kann also nicht "einfach so" zum Impfen vorbeikommen. Außerdem wird auch mobil geimpft und zwar die Personen, die nicht ins Impfzentrum kommen können. Um diesen Kreis zu ermitteln, werden Daten der Einwohnermeldeämter mit Daten der Pflegekasse abgeglichen. Geplant ist eine Zahl von täglich 1350 Impfungen - im Zentrum und mobil.

Der Weg zur Impfung

Die Bürger werden aufgefordert, möglichst mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) oder mit dem Rad nach Heuchelheim zu kommen. Für letzteres gibt es eine vernünftige Abstellanlage und auch eine Station für Leihräder. Die nächste Bushaltestelle der Linie 24, die vom Gießener Bahnhof nach Wetzlar fährt, ist bei der Sparkasse an der Gießener Straße. Der Takt wurde von derzeit stündlich auf halbstündlich verbessert, beginnend um 4.46 bis 23.25 Uhr. Dies soll auch am Wochenende gelten. Von der Bushaltestelle gibt es im Halb-Stunden-Takt einen Shuttlebus zum Impfzentrum und zurück. Wer mit dem Auto kommt, findet vor Ort 220 Parkplätze. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes werden die Impflinge einweisen.

Die Verkehrssituation

Wer mit dem Auto zum Impfzentrum kommt, dem wird mit diversen Hinweisschildern der richtige Weg gezeigt. Dieser führt über die Gießener Straße - die Ortsdurchfahrt - zum Kreisel, dann weiter in die Bachstraße und dann über die Betonstraße zum Ziel. Bürger aus den Gemeinden des Gleiberger Landes nutzen für die Rückfahrt die Ludwig-Rinn-Straße, die Einbahnregelung wird bis zum Rinn- und Cloos-Gelände umgedreht. Dort geht es dann verbindlich nach rechts. Alle anderen Impflinge aus dem Landkreis Gießen fahren über die Betonstraße zurück, biegen dann dort nach links Richtung Bahnübergang beim Heuchelheimer See ab und verteilen sich über Klein-Linden zum Beispiel Richtung Autobahnanschluss auf die A 485. Den Beteiligten ist klar, dass bei Bedarf nachgesteuert werden muss. Es gibt einige Alternativrouten. Rechnerisch wird ein Auto pro Minute zusätzlich in Heuchelheim erwartet.

Wie läuft die Impfung ab?

Schon am Haupteingang zum Roller-Markt werden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bei den Impflingen die Temperatur messen. Über Rolltreppe, Treppe oder Aufzug kommen sie nach oben. Es wird sieben Aufnahmeschalter geben, wo die Bürger registriert werden. In drei anschließenden Wartebereichen gibt es auf Bildschirmen Infos über die Impfung. Dann geht es in eine Kabine zu einem kurzen Arztgespräch, der sogenannten Anamnese. Danach wechseln die Impflinge in den zweiten großen Raum mit sieben Impfstraßen. Jede beinhaltet drei Kabinen: zum Ausziehen, zum Impfen und zum Anziehen. Es schließt sich ein Beobachtungsbereich mit Stühlen und Liegen an, wo die Bürger für eine halbe Stunde bleiben, um sicher zu gehen, dass sie die Impfung gut vertragen haben. Über einen separaten Ausgang wird das Gebäude verlassen. Pro Impfling wird mit einem Zeitaufwand von 45 Minuten gerechnet.

Die Dokumentation

Nach Angaben von Christian Betz vom DRK gibt es eine zentrale Software zur Dokumentation der Impfungen. Diese wird ebenso wie die IT-Ausstattung vom Land zur Verfügung gestellt. Je nach Impfstoff gibt es unterschiedliche Intervalle bis zur zweiten Impfung. Auch das muss entsprechend dokumentiert werden.

Wer sind die Partner?

Während der Landkreis die Ärzte einstellt, werden der DRK-Kreisverband Gießen-Marburg und der Regionalverband der Johanniter das sonstige Personal stellen. Christian Betz nannte eine Personenzahl, die 200 Vollzeitstellen entspricht. Auf die Stellenanzeigen habe es schon viele Bewerber gegeben, aber man freue sich über weitere Interessenten, auch wenn diese nur ein paar Stunden Zeit haben. Marco Schulte-Lünzum (Johanniter) berichtete von Kollegen, die Online-Vorstellungsgespräche mit zum Beispiel einer Stewardess oder einem Logistiker vom Frankfurter Flughafen abwickeln.

Der Impfstoff

Welcher Impfstoff verabreicht wird, steht noch nicht fest. Es wird aber von mehreren verschiedenen ausgegangen. Diese für den Einsatz vor Ort vorzubereiten, ist die Aufgabe von Thorsten Junk und seinem Team von der Firma "Lahn-Apotheke Klinikversorgung". Der Impfstoff von Biontech/Pfizer muss bei -70 Grad aufbewahrt werden und nach der Zubereitung innerhalb einer Stunde verabreicht werden.

Sicherheit

Ein begehrter Impfstoff wird auch Begehrlichkeiten im kriminellen Milieu wecken. Apotheker Jung betonte, dass der Impfstoff nicht bei ihm gelagert werde. Der Landkreis hat eine Ausschreibung für einen Sicherheitsdienst laufen. Dieser wird rund um die Uhr vor Ort sein. Die Landespolizei schickt Beamte und die Gemeinde Heuchelheim wird laut Bürgermeister Steinz einen weiteren Ordnungspolizisten einstellen. Darüber hinaus verfügt das Gebäude über eine Alarmanlage und eine Notstromversorgung.

Was passiert baulich?

Die Aktiven des THW kümmern sich auch am heutigen Samstag um die Elektrik. Am Wochenende soll der Messebauer den PVC-Boden verlegen und ab Montag werden die Stellwände errichtet, Steckdosen und Stecker für die Computer gesetzt.

Die Kosten

"Wir zahlen erstmal und dann wird mit dem Land abgerechnet. Wir wissen aber nicht, welche Kosten anerkannt werden", erläuterte die Landrätin.. Wichtig sei, alles gut zu dokumentieren und vergleichende Angebote einzuholen. Eine Zahl, mit welcher Summe der Landkreis in Vorleistung geht, könne sie nicht nennen.

Der Kontext

An mehreren Stellen war von der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe die Rede, das Virus und damit die Pandemie in den Griff zu bekommen. Viele Akteure leisten derzeit Außergewöhnliches und das Zusammenspiel funktioniert, weil vertraute Partner im Einsatz sind. Für die acht Monate, die das Impfzentrum in Betrieb sein wird, ist ein hoher personeller und finanzieller Aufwand erforderlich. Am kommenden Freitag findet der nächste Pressetermin statt. Dann dürfte in dem Impfzentrum weit mehr zu finden sein als ein paar Lampen.