Hilfe für Hochwasseropfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ruft auch der Landkreis Gießen zu Solidarität und Unterstützung der Betroffenen auf. „Auf einen Schlag ist im Leben vieler Menschen in den zerstörten Gebieten nichts mehr, wie es zuvor war. Viele haben alles verloren, in einigen Fällen nicht nur ihr Zuhause, sondern auch geliebte Menschen“, erklärt Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung. Im Namen des Kreisausschusses bittet sie um Spenden für das Aktionsbündnis „Deutschland hilft“, zu dem sich 23 deutsche Hilfsorganisationen zusammengeschlossen haben.

Wer es unterstützen möchte, kann spenden an „Aktion Deutschland hilft“, Iban DE62 3702 0500 0000 1020 30, Stichwort: Hochwasser Deutschland. Weitere Informationen gibt es unter www.aktion-deutschland-hilft.de

„Belastender Einsatz“

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks aus dem Landkreis Gießen waren und sind zum Teil noch immer im Rahmen länderübergreifender Hilfe in den betroffenen Gebieten in der Eifel und im Rheinland eingesetzt. „Diesen Frauen und Männern danke ich herzlich für ihren wichtigen und belastenden Einsatz“, betont die Landrätin.

Weitere Spendenaufrufe kommen aus Linden und Pohlheim. Die Stadt Linden möchte finanzielle Unterstützung für noch zu benennende Empfänger (Kommunen, Projekte, Familien etc.) leisten. Die Aufrufe zu Sachspenden haben ein unbeschreiblich positives Echo gefunden, sodass Geldspenden jetzt eine sinnvolle Ergänzung sein sollten. Die Stadt hat zu diesem Zweck ein Spendenkonto eingerichtet. Zurzeit sei es noch nicht möglich, zu benennen, an wen die Spendensumme übergeben werde, erklärte Bürgermeister Jörg König (CDU) in einer Pressemitteilung. Er werde dafür Sorge tragen, dass das Geld direkt bei den Geschädigten ankommt und bedankt sich für die Unterstützung. Das Konto der Stadt Linden mit dem Betreff „Spenden Hochwasser“ bei der Sparkasse Gießen hat die Iban DE63 5135 0025 0205 0781 41.

Die Stadt Pohlheim unterstützt derweil eine Initiative von Ralf Stumpf, die auch von örtlichen Vereinen aus Garbenteich unterstützt. Bürgermeister Andreas Ruck (unabhängig) ruft zu Spenden für die Opfer des Hochwassers in den betroffenen Gebieten auf. „Die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung ist glücklicherweise sehr, sehr groß“, stellte Ruck in einer Pressemitteilung erfreut fest. „Menschen stehen füreinander ein. Es ist schön zu sehen, dass alle den Blick dafür noch nicht verloren haben und sich für andere Menschen außerhalb der Stadtgrenzen stark machen.“ Auch zahlreiche Jugendliche aus dem Jugendzentrum Watzenborn-Steinberg waren aktiv dabei und organisierten in eigener Regie eine Spendenfahrt von Pohlheim nach Utphe, wo der Transport in die Hochwasserregion startete.

Da vielerorts keine Sachspenden mehr angenommen wurden, verweist die Stadt Pohlheim auf die aktiven Spendenkonten mit dem Stichwort „Hochwasser 2021“ bei der Sparkasse Gießen, Iban DE42 5135 0025 0242 0010 84, und der Volksbank Mittelhessen, Iban DE67 5139 0000 0060 0115 08.