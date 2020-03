Hilfen für Kleinunternehmer, Selbstständige und Geringverdiener im Kreis Gießen

Das Jobcenter Gießen ist für die Betreuung von Arbeitslosengeld-II-Empfängern in Stadt und Landkreis Gießen zuständig. Auch wenn die Türen derzeit geschlossen sind, arbeiten die Mitarbeiter weiter. Archivfoto: Jobcenter Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen. Es herrscht Stillstand. Restaurants, Cafés, Bars, Hotels und viele Läden sind seit einer Woche dicht. Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. Besonders Kleinunternehmer, Selbstständige und Geringverdiener trifft die Corona-Krise hart. Die wenigsten verfügen über ein finanzielles Polster. Was tun, wenn die Einnahmen ausbleiben? Möglichkeiten gibt es einige: So können Selbstständige beim Finanzamt eine Stundung der Steuern und Steuervorauszahlungen beantragen oder sich über einen Kredit bei der Hausbank ein wenig Luft verschaffen. Hilfe zum Lebensunterhalt gibt es auch über das Jobcenter Gießen. Pressesprecher Marco Röther erklärt, was dabei zu beachten ist.

Wie erreiche ich das Jobcenter Gießen, wenn es aktuell geschlossen ist? Trotz geschlossener Türen sei die Versorgung von Leistungsempfängern sichergestellt. Aktuell habe niemand Nachteile zu befürchten, selbst wenn angeforderte Nachweise oder Mitteilungen nicht fristgerecht einreicht werden können. Im Notfall sei der persönliche Kontakt noch möglich. Das gilt auch für all diejenigen, die zum ersten Mal Leistungen beantragen. Die Sammelrufnummer 0641/48016-242 gilt nur für "dringende Anliegen". Leistungsberechtigte sollten auf die Online-Zugänge, Post sowie den Hausbriefkasten zurückgreifen.

Welche Hilfen gibt es für Selbstständige oder Geringverdiener? Einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II (Hartz IV) haben grundsätzlich alle Menschen, die keine oder zu wenig finanzielle Mittel haben, um ihren Lebensunterhalt oder den ihrer Familie sichern zu können. Dies gilt unabhängig davon, ob der Mensch arbeitslos ist oder einer Beschäftigung nachgeht. Die Jobcenter sichern auch den persönlichen Lebensunterhalt des Kleinunternehmers. Anfallende Betriebskosten - etwa Mietkosten für Büros oder Gehälter von Beschäftigten - werden jedoch nicht übernommen.

WICHTIGE KONTAKTE Jobcenter Gießen: Hausbriefkasten Lahnstraße 59, Post: Jobcenter Gießen, Postfach 35357 Gießen, E-Mail: jobcenter-giessen@jobcenter-ge.de, Homepage: www.jobcenter-giessen.de; persönliche Registrierung: www.jobcenter-digital.de. In den kommenden Tagen soll für Selbstständige, Freiberufler und andere Betroffene zudem eine Hotline eingerichtet werden. Landkreis Gießen: Dr. Manfred Felske-Zech, Leiter der Wirtschaftsförderung, Telefon 0641/9390-1767 E-Mail: manfred.felske-zech@lkgi.de. IHK Gießen-Friedberg: Hotline-Nummern 0641/7954-2222 und 06031/609-3333 sowie E-Mail: soforthilfe@giessen-friedberg.ihk.de. (ija)

Wie können die Hilfen beantragt werden? Alle Anträge - auch Erstanträge - können jederzeit formlos telefonisch oder schriftlich gestellt, bereits ausgefüllte Anträge auch in den Hausbriefkasten des Jobcenters eingeworfen werden. Wer schon Leistungen erhält und einen Weiterbewilligungsantrag stellen möchte, kann dies online unter www.jobcenter-digital.de erledigen. Nach der Registrierung wird per Post eine PIN zugestellt. Über dieses Portal können auch Veränderungen mitgeteilt werden. Anträge und Vordrucke gibt es im Downloadbereich auf www.jobcenter-giessen.deNachweise können per Post geschickt oder in den Hausbriefkasten eingeworfen werden.

Wie lange dauert die Bearbeitung? Wann fließt Geld? "Wir arbeiten mit Hochdruck und haben aktuell die Organisation innerhalb des Jobcenters so umgestellt, dass in der aktuellen Krisenzeit eine regelkonforme Leistungsgewährung sichergestellt werden kann", erklärt Röther. Werden Leistungen bewilligt, kann es dennoch einige Tage dauern, bis diese auf dem Konto eingehen.

Wie sieht es derzeit mit der Vermögensprüfung aus? Aktuell gelten die rechtlichen Vorgaben. Der Gesetzgeber plant aber, das Antragsverfahren befristet zu vereinfachen. Die neuen Regeln sollen voraussichtlich in den nächsten Wochen in Kraft treten. Nach jetzigem Stand soll für einen Zeitraum von sechs Monaten unter anderem in der Regel darauf verzichtet werden, das vorhandene Vermögen zu prüfen. Auch die Prüfung, ob die Miete angemessen ist, soll ausgesetzt werden. Stattdessen soll für diesen Zeitraum für die bisherigen Wohnungen Bestandsschutz gelten. Diese Auskünfte stehen aber noch unter Vorbehalt.

Was müssen Leistungsempfänger derzeit besonders beachten? Jeder sollte sich möglichst auf der Homepage über die Voraussetzungen für den Leistungsbezug informieren und bereits vorab die relevanten Anträge und Vordrucke herunterladen. Diese können dann mit benötigten Nachweisen als PDF oder Foto online sowie per Post und Hausbriefkasten eingereicht werden. Alle Unterlagen sollten möglichst vollständig ausgefüllt sein. Wichtig dabei, für eventuelle Rückfragen unbedingt immer die Telefonnummer mit anzugeben. Wer bereits eine sogenannte BG-Nummer hat, sollte sie auf den Unterlagen beziehungsweise in den Mails vermerken.

Wenn mir als Selbstständigem alle Einnahmen wegbrechen und ich Geld zum Leben bekomme, muss das später zurückgezahlt werden? "Solange der Selbstständige hilfebedürftig ist, nein." Da allerdings Einkommen abzüglich eines Freibetrages auf die Auszahlungen des Jobcenters angerechnet werden muss, wird dringend geraten, sämtliche Änderungen der Einkommensverhältnisse, zum Beispiel, wenn der Betrieb "wieder läuft", unverzüglich mitzuteilen, um mögliche Überzahlungen des Jobcenters zu vermeiden. Denn diese müssten andernfalls später zurückerstattet werden.

Am 30. März startet in Hessen eine Corona-Soforthilfe für Unternehmer. Die IHK Gießen-Friedberg steht dabei beratend zur Seite. Die entsprechenden Anträge dazu sind ab Montag unter www.rpkshe.de/Coronahilfe beim Regierungspräsidium in Kassel einzureichen. Die hessischen Industrie- und Handelskammern haben eine Corona-Checkliste veröffentlicht, die wichtige Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität aufzeigt. Sie enthält unter anderem Hinweise zur Beantragung der Corona-Soforthilfe und von Kurzarbeitergeld sowie zu finanziellen Förderprogrammen und Bürgschaften.

Der Link dazu: www.giessen-friedberg.ihk.de.