Hilfstransport der Krofdorfer Geschwister Gruber gestartet

Laetis Ntshonso, Lucie Gruber, Anas Altan und Lara Gruber haben ihren Hilfstransport nach Lesbos gestartet. Foto: Mattern

WETTENBERG-KROFDORF-GLEIBERG - KROFDORF-GLEIBERG (mav). Über viele Wochen haben sie Hilfsgüter und Geld für die Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos gesammelt. Die Resonanz war überwältigend. Aus dem reinen Selbstverständnis von Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe gegenüber Menschen in Not, die mitten in Europa alleingelassen werden, wie sie betroffen sagen, engagieren sich die 20 und 18 Jahre alten Geschwister Lara und Lucie Gruber und nehmen die Strapazen und Ungewissheiten einer langen Reise auf sich, von der sie selbst sagen: "Das wird keine Spazierfahrt."

Am Freitagnachmittag ging es los mit drei Sprintern und Kleinbussen, vollgepackt bis unter die Dächer mit beispielsweise 200 Kilo Windeln, 400 Kilo Seife und Shampoo, 450 Kilo Kekse und 350 Kilo Nudel. Drei Tonnen Hilfsgüter für den wichtigsten alltäglichen Gebrauch warten auf die Menschen in den Lagern. Begleitet werden die starken jungen Frauen von dem in Gießen lebenden syrischen Apotheker Anas Altan sowie Laetis Ntshonso, Johannes Till und einer weiteren Familie.

Wenn alles gut geht, wollen sie am heutigen Samstag um 12 Uhr im italienischen Ancona sein. Von dort geht die Fährte nach Athen und von der griechischen Hauptstadt aus dann mit einem weiteren Fährschiff zur Insel Lesbos. Geplante Ankunft: Montag, 8 Uhr.

Was in vielen Stunden Arbeit sortiert verpackt und transportsicher verstaut wurden, wird dort von Lara, Lucie und ihren Freunden verteilt. Dank Anas Altan, der das Lager "Moria" durch seine Arbeit als Mitglied der kirchlichen Organisation "Euro Relief" kennt, haben die Geschwister direkten Zugang und Kontakt zu den Menschen. "Wir haben nur eine ungefähre Vorstellung, was uns erwartet", sagen Lara und Lucie. "Aber wir sind froh, stolz und dankbar, etwas Hoffnung und Licht in die Trostlosigkeit bringen zu dürfen."

Dann werden sie im Besonderen auch an alle Menschen zuhause denken, die diesen Hilfstransport durch ihre Spendenbereitschaft ermöglichten. Eine Hausarztgemeinschaft beispielsweise, die die Spritkosten übernommen hat, die Flüchtlingshilfe Wettenberg, die die Kosten der Fähren trägt und viele größere Schulen im heimischen Raum und der Region, die mit Spendengeldern auch ihre Hochachtung und Wertschätzung gegenüber der uneigennützigen Initiative der Schwestern zum Ausdruck brachten. Allein von der enormen Geldsumme waren sie überwältigt. 10 000 Euro beträgt allein das allgemeine Spendengeldaufkommen. Hinzu kommt die weitaus höhere Summe mit expliziten Zweckbindungen. Von dem Geld wollen sie vor Ort weitere, dringend benötige Dinge kaufen.

Die Geschwister werden eine Woche bleiben, um im Lager mitzuarbeiten. Stolz sind sie auf ihre Eltern, die ihnen uneingeschränktes Vertrauen entgegenbringen, auch wenn der Abschied sehr emotional war.