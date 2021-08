Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Unbekannte haben nach Mitteilung der Polizei am frühen Samstagmorgen zwei Hinweisschilder zum Impfzentrum in Gießen und in Heuchelheim beschädigt. Die beiden Wegweiser wurden vermutlich am Samstag zwischen 5 und 7 Uhr umgeworfen und verbogen. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.