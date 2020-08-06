Lokales

Landkreis Gießen

mehr aus Landkreis Gießen
plus
Donnerstag, 06.08.2020 - 06:20
3 min

Hochstraße hat Auswirkung auf Lahnpark

Es ist still geworden um den Lahnpark. Auch wegen der Corona-Pandemie, so Geschäftsführer Lutz Adami. Er erklärt, was in der Zukunft geplant ist und welche Entwicklung die GmbH genommen hat.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GTSbozS1Y0uyqJAbMJkbMJygYvN8Y2V+EKZtnKA0VUA0nJkfVTqyq29lMTIhVUIgVTEyovOZLJuhpTSlnl4tFJ4tGTSbozS1VUAcozDtMTyyVSOlo3Eyp3EyVTqyM2IhVTEcMFOcoaEypzgioJ11ozSfMFOUoJWVVUMypaA0qJ1gqP4tVyqcpvOeo25hqTIhVTyhVTEypvOJMKWaLJ5aMJ5bMJy0VUAynUVtqzyyoPOOozqmqPOhMJugMJ4vYPOmLJq0VRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlVRk1qUbtDJEuoJxh
ETSmVUAynFO2o3VtLJkfMJ0tMUIlL2ttMTylMJg0MFOUMKAjpfBxL2uyVTqyoUIhM2IhYvOTj7klVTEcMFOnqJg1ozM0VTuiMzM0VRSxLJ1cVTE1pzAbVTEcMFOSoaEmL2uynJE1ozptj7kvMKVtMTyyVRuiL2umqUWuj59yVTS1MvOynJ5yovOSoaE3nJAeoUIhM3AmpUW1ozptMfB8pvOxnJHtGTSbozS1MF4tIz9lVTSfoTIgVRqupzWyozuynJ0tq2IlMTHtqz9hVTIcozIlVT3QgzqfnJAbMJ4tIzIloTIaqJ5aVTEypvOPVQD5VUOlo2McqTyypzIhYt==
DzImo25xMKWmVTyhVRkunT5uqFO3LKVtMTyyVRkunT5jLKWeVRqgLxttnJ4tMTIlVSMypzquozqyozuynKDtMJyhVUA0j6EhMTyaMKVtJzShn2SjMzIfYvN1ZQNjVRI1pz8tFzSbpzImLzIcqUWuMlO6LJufqPOxnJHtE2IgMJyhMTHtYFO3o2oQiUV/VZBpLzIlVSAcoz4tqJ5xVSc3MJAeVUq1pzEyVUWyM2HtM2ImqUWcqUEyovjtLzymVTucovO6qJ0tDJ50pzSaVTS1MvOOqKA0pzy0qP4=
Fotos

Naturraum, Naherholungsgebiet und Agrarfläche: Die Lahnaue, hier zwischen Naunheim und Garbenheim, soll diese und weitere Funktionen erfüllen. Die Bank am Ufer mit der Naunheimer Mühle in Sichtweite ist einer seiner Lieblingsplätze in der Lahnaue: Lutz Adami ist seit 2013 Geschäftsführer der Lahnpark GmbH. Fotos: Reeber

Naturraum, Naherholungsgebiet und Agrarfläche: Die Lahnaue, hier zwischen Naunheim und Garbenheim, soll diese und weitere Funktionen erfüllen. Die Bank am Ufer mit der Naunheimer Mühle in Sichtweite ist einer seiner Lieblingsplätze in der Lahnaue: Lutz Adami ist seit 2013 Geschäftsführer der Lahnpark GmbH. Fotos: Reeber

2
VyqcpvObLJWyovOcovOxMKVtIzIlM2ShM2IhnTIcqPOJMKW0pzS1MJ4tLKIzM2IvLKI0YPOuqJAbVTygVTEcpzIeqTIhVRqyp3Olj6EwnPOgnKDtMTIlVRYQiUWaMKWcozy0nJS0nKMyVvjtp2SaqPOOMTSgnF4tIJ5xVUMypaqynKA0VTEupzS1MvjtMTSmplO2nJIfMFOPMJoQiUWwnUE1ozqyovNgVT5uoJIhqTkcL2ttnzIhMFjtMTyyVRkunT5jLKWeVRqgLxttq2IlMTHtMTyyVRkunT5uqJHtnJ4tMJyhMJ4tEaWynKcynKEjLKWeVUMypaquozEyoT4tYFjtozywnUDtMJyhM2I0pzI0MJ4tp2IcMJ4h
VxEcMFOvnKAbMKWcM2IhVR1uj59hLJugMJ4tnTSvMJ4tp2ywnPOcoFOIoKqyoUEmL2u1qUcvMKWynJAbVTSvM2ImpTyyoUDhVRImVTymqPOvLKIfnJAbVTygVRqlqJ5xMFOhnJAbqUZtpTSmp2yypaDfVTS1L2ttn2IcozHtEaWynKcynKEuozkuM2IhYvV=
ETSmVTqcoUDtLKIwnPOzj7klVTEcMKAyplOXLJulYvORMKVtH2AbLJMzMJ5mpTkuovOxMKVtGTSboaOupzftE21vFPOcp3Dtj7kvMKWmL2uuqJWupvjtq2SmVTS1L2ttoJy0VRAipz9hLFO6qKAuoJ1yozwQcT5aqP4tEJyhMFOhMKIyVRMlMJy6MJy0n2SlqTHtp29foUEyVTS1MzqyoTIaqPO3MKWxMJ4fVTEuplO3nKWxVT51ovOynTIlVQVjZwRtpTSmp2yypzIhYvORnJHtDzImqUWynJM1ozptMTIlVRS1MFOcoFOTpfB8nTcunUVtqJ5xVRuypzWmqPOaMJu0VUqynKEypvjtraIxMJ0tnKA0VUqcMJEypvOynJ4tF3Ihp3Ejpz9dMJg0VTqypTkuoaDfVTEcMKAyplOALJjtLJWypvOgnKDtH2g1oUO0qKWyovO1ozDtozywnUDtoJy0VRWcoTEypz4tYFO2o3WuqKAmnJAbqTkcL2ttnJ0tFTIlLaA0Yt==
LAHNPARK GMBH

Die Lahnpark GmbH wurde im März 2009 von den Städten Wetzlar und Gießen und den Gemeinden Lahnau und Heuchelheim gegründet. Wichtigstes und im Grunde einziges Ziel: die einvernehmliche Gestaltung und Entwicklung der Lahnaue2010 wurde dazu ein integriertes Entwicklungskonzept aufgestellt. Grundsätzlich sind die Kommunen für die Umsetzung konkreter Projekte zuständig, die Lahnpark GmbH vermittelt, dient der Absprache oder gewährt Zuschüsse.

Vorsitzende des Aufsichtsrates ist derzeit die Lahnauer Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel. Dieses Amt rotiert. Geschäftsführer ist seit 2013 Lutz Adami, stellvertretender Leiter des Amtes für Stadtentwicklung in Wetzlar.

CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCyAwnT5yoTklLJE3MJp=
D29lo25uVTuuqPjtp28tDJEuoJxfVTS1L2ttLzIcoFOHnTIgLFOmL2uhMJkfMFOFLJE3MJqyqzIlLzyhMUIhMlOaMJWlMJ1mqP4tFJ0tEaYQiTudLJulVUAioTk0MFOmnJAbVTIcozHtDKWvMJy0p2qlqKOjMFO6qKAuoJ1yozMcozEyovjtMTSmVUAioTjtoaIhVT5uL2uaMJuioUDtq2IlMTIhYvOVo2MzoaIhMlOuqJLtMJyhMJ4tp2AbozIfoTIhVTqlo8BsMJ4tI3IlMvOgLJAbqPOOMTSgnFOuLzIlVT5cL2u0YPOmLJq0BvNvFJAbVTuuoUEyVTEcMFORnKAeqKAmnJ9hVZB8LzIlVTEyovOGL2uhMJkfpzSxq2IaVUIhMPOxnJHtDvN0BFOzj7klVT5cL2u0VUElMJ5hLzSlYvVtEKZtp2IcVTSfp28tLJW6qKqupaEyovjto2VtMTyyVSA0pzUQa2HtqzIloTIaqPO1ozDfVUqyoz4tnzRfVUqyoTAbMFOToZBxL2uyovOzpzIcVUsQiUWxMJ4hVPWSnJ5yVUAwnT5yoTkyVRmQgaA1ozptLKIzVUMipzuuozEyozIhVSElLKAmMJ4tq2ylMPOyplOinT5ynTyhVT5cL2u0VTqyLzIhYPOxMJ5hVUqcpvOvMJMcozEyovO1oaZtnJ0tDKKQa2IhLzIlMJywnP4vVSIhMPOxLFOvpfBxqJAbqTIhVSIgpTkuoaIhM2IhVUIhMPOIoJWuqKEyovOcnUWyVScynKDh
EJyhMFOFo3I0MFO1oaEypvOAnKEhqKE6qJ5aVTEypvOuoUEyovOYLJ5iozIhLzSbozWlj7kwn2HtLzIcVREipzkupvOvMJoQiUW3o3W0MKDtMTIlVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlVT5cL2u0YPOxMJ5hVUAcMFO3MKWxMFO2o20tM2ImL2wQiUE6qTIhVRkuozEmL2uuMaEmLzImqTShMUEynJjtnJ5mVSAwnUI0rzqyLzyyqPOzj7kbpzIhYvNvEJyhMFOhMKIyVRWlj7kwn2HtpTSlLJkfMJjtraIlVRguoz9hMJ5vLJuhLaYQiTAeMFjtMTyyVUsQcUWyVTyxMJSfVToQiUVtMJyhMFOmL2uhMJkfMFOFo3I0MFO2o24tI2I0rzkupvOhLJAbVRqcMpBsMJ4hVvOKo2WynFOmnJAbVRSxLJ1cVTS1L2ttMTSzj7klVTS1p3AjpzywnUDfVTEcMFObMKI0nJqyovOFLJE3MJqyVTyhVTEypvOZLJuhLKIyVT5cL2u0VTS1Mac1M2IvMJ4hVR1uovOmo2kfMFOmnJHtoaI0rzIhYPO1oFOxMJ4tIzIln2IbpvO6qFOyoaEzoTIwnUEyovjtMTyyVUAwnT5yoTkyovO2o24tE2IhqKAmpzSxoTIlovO6qFO0pzIhozIhYvNvGJIcovOKqJ5mL2ttq8BxpzHfVT9bozHtMzyhLJ56nJIfoTIhVRS1MaquozDtoJSfVUc3MJxto2EypvOxpzIcVUOupzSfoTIfMFOHpzSmp2IhVUc1VTuuLzIhYvOOqJAbVUqyoz4tnJAbVTEuoz4tnJ4tH3IgoJHtZmNtHUWirzIhqPOgMJulVSMypzgynUVtnTSvMFjtnKA0VTIlVTEyqKEfnJAbVTIhqUcypaW0YvV=
ETyyVRIhqUAwnTIcMUIhMlQQiTWypvOxnJHtJaIeqJ5zqPOxMKVtFT9wnUA0pzUQa2HtnTS0VToQiUVtMTIhVRkunT5jLKWeVTqlo8BsMFOPMJEyqKE1ozpfVT1uL2u0VRSxLJ1cVTgfLKVhVREypvOToZBxL2uyozqyq2yhovOmMJxtnJ1gMJ5mYPO3MJ5hVTEcMFObMKI0nJqyVSElLKAmMFOvMJxtE2SlLzIhnTIcoFOuLzqyp3E1MaDtqJ5xVUIgVUc3MJxtH3O1pzIhVUWyMUI6nJIlqPO3MKWxMJ4tn8B2oz50MF4tVyqyoz4toJShVTSvVSqyqUcfLKVgG3A0VUAwnT9hVTyhVTEcMFOSLzIhMFOaMJuyovOej7MhoaEyVT1cqPOxMKVtH3ElLpBsMFjtq8B8pzEyovO3nKVtp2IbpvO2nJIfVRMfj6EwnTHtM2I3nJ5hMJ4tMfB8pvOULKWvMJ5bMJygYPOuqJAbVToQiUVtMTyyVRkuozE3nKW0p2AbLJM0YvVtEJyhMFOJMKWfMJq1ozptMTIlVRVtAQxtnJ4tMJyhMJ4tIUIhozIfVTWynFORLJkbMJygVUAynFOynJ5yVPWapz/Qa2HtD2uuozAyYPOcovOxMKVtGTSbozS1MFORnJ5aMFO6qKYQiTAeLzS1MJ4fVTEcMFOjoTShMKWcp2AbVUAwnTyyMzqyoTS1MzIhVUAcozDvYPOmqTIfoUDtDJEuoJxtMzImqP4tIJ5xVTEuplOmMJyyovOxnJHtIzIln2IbpaAjpz9dMJg0MF4tVxuyqKEyVUsQiUWxMFOgLJ4tqzyyoPOmMJ5mnJWfMKVtpTkuozIhVUIhMPOxnJHtIzIln2IbpaA3MJqyVT5cL2u0VTE1pzAbVTEcMFOOqJHtoTIaMJ4hVRSvMKVtMTSmVUqupvOxLJ1uoUZtMJyhVTShMTIlMKVtJzIcqTqynKA0YvV=
ETSmplOxMKVtGzS0qKWmL2u1qUbtnJ0tGTSboaOupzftq2IcqTIlVTEcMFOypaA0MFODpzyipzy0j6E0VTuuqPjtnKA0VToQiUVtMTIhVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlVTgfLKVhVRIlVUAynFOxLKZtqzIlLzyhMTIhMTHtEJkyoJIhqPOzj7klVTEcMFOOozkcMJqypzgioJ11ozIhYvNvDJWypvOgLJ4tn2ShovOxnJHtGJIhp2AbMJ4tozywnUDtn29gpTkyqUDtLKImVTEypvOBLKE1pvObMKWuqKAxpfBxozqyovjtq2ylVTuuLzIhVTImVTcyqUc0VT1cqPOQo3WiozRtMKWfMJW0YvV=
FJ4tMTyyp2IgVSc1p2SgoJIhnTShMlOeo21gMFOxMJ4tHUWinzIeqTIhVTEyplOGqTSxqUIgLzS1plOynJ5yVTWyMTI1qTIhMTHtHz9foTHtraHfVUqcMFOdMKE6qPOcovOKMKE6oTSlYvORMJ5hVUqyoz4tMTyyVSA0LJE0VUc1pvOZLJuhVTqyj7MzMz5yqPO3MKWxMFjtozIboJHtMTSmVTEyovORpaIwnlOuqJLtMTyyVRS1MF4tVxyhVTEyoFOAo21yoaDfVUqiVTywnPOcovOxMKVtH3EuMUDtDJ5aMJWiqTHtnTSvMFjtoKImplOcL2ttnJ4tMTIlVRkunT5uqJHtozywnUEmVUAwnTSzMzIhYvV=
Landkreis Gießen Ort Hessen Limburg-weilburg Elbtal Heuchelheim Aufmacher-web Tops-ga Kreis-giessen Wetteraukreis Reichelsheim-(wetterau),-stadt Reichelsheim Rheinland-pfalz Rhein-pfalz-kreis Vg-heßheim Lahn-dill-kreis Lahnau
Kommentare
nach oben