Hochwasser an der Lahn erwartet

An der Lahn und an Nebengewässern kann es in den nächsten Tagen zu Hochwasser kommen. Die erste Warnstufe ist bereits überschritten.

GIESSEN/MITTELHESSEN - Vorbei ist es mit der schönen Schneepracht: Unter dem Einfluss von Tiefdruckgebieten zeigt sich das Wetter momentan von seiner nassen Seite. Dabei führen mildere Temperaturen und anhaltende Niederschläge zu Tauwetter und die Wasserstände der Flüsse und Bäche im Einzugsgebiet der Lahn steigen an. Das am Regierungspräsidium Gießen angesiedelte Hochwasserlagezentrum Lahn (HWLZ-Lahn) informiert darüber, dass an einigen Nebengewässern der Lahn bereits die erste Hochwassermeldestufe überschritten wurde. Laut Modellrechnung werden weitere Meldestufenüberschreitungen auch an der Lahn eintreten.

"Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass an den Oberläufen der Nebengewässer der maximale Wasserstand voraussichtlich am Freitag zur Mittagszeit erreicht und hierbei zumeist die Meldestufe I überschritten wird", berichtet Ines Walter im HWLZ-Lahn. Dieses befindet sich in einem mehrstöckigen Gebäude an der Marburger Straße Ecke Rodtberg. Von hier beobachtet die RP-Mitarbeiterin mit ihrem Kollegen Hartmut Köster, wie sich die Lage an der Lahn und ihren Nebengewässern zwischen Limburg, Biedenkopf und Schotten entwickelt.

Meldestufe I bedeutet, das Gewässer tritt teilweise über die Ufer. "Wir erwarten höchste Wasserstände an den Lahnpegeln am Samstag in der ersten Tageshälfte", berichtet die RP-Mitarbeiterin.

Ein Erreichen oder Überschreiten der Meldestufe II kann an einzelnen Pegeln an der Lahn und deren Nebengewässer momentan nicht ausgeschlossen werden. Das HWLZ-Lahn überwacht, wie sich das Abflussgeschehen entwickelt. Für ihre Prognosen verfügen die RP-Experten über die aktuellsten Daten, von den jeweiligen Pegelständen bis zu den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes. Diese sind für die nächsten 24 Stunden mit einer hohen Genauigkeit präzise.