Hochwasser im Landkreis Gießen

KREIS GIESSEN - Nachdem bereits in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und in der Wetterau Hochwassersperrungen erfolgten, wurde es dann auch am Freitagnachmittag im Landkreis Gießen Realität, dass die Wassermassen sich einmal mehr ihren Weg über ihr Bachbett hinaus bahnten.

Gab es die erste Meldung in Niederkleen, so folgte um die Mittagszeit Odenhausen/Lahn, wo der Fuß- und Radweg unter der Lahnbrücke bereits von den Wassermassen vereinnahmt war. Zu dieser Zeit machten sich die Feuerwehreinsatzkräfte in Heuchelheim bereits daran, Sandsäcke im Bauhof Hellasweg zu füllen, denn auch der Bieberbach lief langsam über. Die Bachstraße musste dann auch gesperrt werden.

Derweil hatte Bürgermeister Lars-Burkhard Steinz mit seinen Verwaltungsmitarbeitern bereits die notwendige neue Verkehrsführung zum Impfzentrum des Landkreises Gießen auf den Weg gebracht, und dies auch über die Homepage der Gemeinde veröffentlicht. "Bedingt durch die längeren anhaltenden Regenfälle ist bei einem Übertreten des Bieberbachs über die Ufer eine Anfahrt zum Impfzentrum über die Bachstraße dann nicht mehr möglich. Für die Dauer der Sperrung der Bachstraße wird es daher eine veränderte Verkehrsführung geben müssen. Aufgrund des aktuellen Impfstoffmangels ist aber davon auszugehen, dass sich der An- und Abreiseverkehr in engen Grenzen hält. Gemeinsam mit den Verkehrsbehörden wurde festgelegt: Anfahrt: Gießener Straße - Ludwig-Rinn-Straße - Impfzentrum. Abfahrt: Impfzentrum - Am Zimmerplatz - Bachstraße - Jägersbrücke - Birkengraben - verlängerter Betonweg bis Bolzplatz - Am Kahnplätzchen - Marktstraße. Sollte auch die Bachstraße unterhalb der Jägersbrücke überschwemmt werden, so wird der Verkehr über eine zweite Variante abgeleitet werden. Diese Regelungen werden sofort wieder aufgehoben, wenn das Hochwasser vorbei ist, denn dann gelten wieder die bisherigen Regelungen. Wir bitten die Anwohner der betroffenen Straßen um Verständnis für diese Notlage", so das Gemeindeoberhaupt. Alles wird jedoch auch durch die Beschilderung geregelt, worauf all jene achten sollten, die einen Impftermin haben. Doch nicht nur in Heuchelheim waren die Brandschützer im Einsatz, sondern auch im Bereich Hungen sowie in Laubach rückten die Feuerwehren zu kleineren Hochwassereinsätzen aus.