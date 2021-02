Hochwasserschäden in Inheiden noch nicht zu beziffern

Die Grundstücke am Inheidener See sind überflutet. Das Wasser steht hier bis zu 50 Zentimeter hoch. Foto: Möll

INHEIDEN - Vor allem den Anwohnern und Grundstückbesitzern am Inheidener See macht das Hochwasser der letzten Tage zu schaffen. In der Nacht von Freitag auf Samstag lief der Riedgraben voll, die Wassermengen flossen über denn Damm und überfluteten das gesamte Gebiet. Im Kiosk "Seeblick" von Markus Schmidt steht das Wasser 15 bis 20 Zentimeter hoch, der Biergarten ist überflutet.

"Auf einmal ging alles ganz schnell", erzählt er. "Am Freitag gegen Mittag war der Riedgraben noch leer. Wenige Stunden später stand alles unter Wasser", führt er weiter aus. Den "Seeblick" hat es besonders schwer getroffen. Im Innenbereich und in der Küche steht man knöcheltief im Wasser. Bodenbeläge, Wände und Mobiliar haben erheblichen Schaden genommen. Wie hoch der sein wird, kann Schmidt noch nicht genau beziffern, er schätzt ihn im fünfstelligen Bereich ein. Ausgenommen davon ist der wirtschaftliche Schaden, der noch entstehen kann, wenn der "Seeblick" wieder öffnen darf, aber dann eventuell aufgrund der Schäden nicht kann. Da er, wie auch die meisten anderen Seegrundstückbesitzer, nicht gegen Hochwasserschäden versichert ist, muss er die Kosten selbst tragen.

Früher informieren

Er hätte sich seitens der Stadt Hungen gewünscht, dass man die direkten Anwohner und Grundstücksbesitzer bereits im Vorfeld, als sich weitestgehend abschätzen ließ, dass es zu Hochwasser kommt, informiert hätte. Denn in der Nacht von Freitag auf Samstag seien er und seine Familie dann von der Feuerwehr evakuiert worden. Ihnen wurde die Unterbringung in der nahe gelegenen Mehrzweckhalle angeboten. Da seine Mutter allerdings nur noch eingeschränkt mobil ist, kam die Unterbringung in der Mehrzweckhalle für ihn nicht in Frage. "Zum Glück bot uns ein Bekannter die Übernachtung in seinem Hotel an, sodass wir dort schlafen konnten", so Schmidt, der lobende Worte für Einsatz der Feuerwehr findet. "Die Einsatzkräfte haben mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln alles getan, konnten aber leider das Eingetretene nicht mehr verhindern."

Schwachstelle Bahndamm

Noch schlimmer als im "Seeblick" geht es auf dem Grundstück von Familie Möll zu. Hier steht das Wasser etwa 40 bis 50 Zentimeter hoch. Erst im vergangenen Jahr haben sie auf ihrem Areal, das sich in der ersten Reihe zum See hin befindet, vieles erneuert und ebenso mühe- wie liebevoll hergerichtet, hebt Rike Möll hervor. Das Mobilheim wurde bereits Mitte der 80er Jahre - nach dem letzten katastrophalen Hochwasser - auf Hohlblöcke gestellt. Wie sich nun zeigt, war dies genau richtig, denn das Wasser steht nur noch knapp eine Handbreit unter der Türschwelle. "Wir haben viel Arbeit in die Umgestaltung des Gartens und des Grundstückes gesteckt, die nun innerhalb von Minuten zerstört wurde", äußert sich Möll immer noch geschockt aufgrund der Ausmaße des Hochwassers. Sie schätzt den Schaden auf mindestens 10 000 Euro. Sollte Wasser eindringen, eventuell auch durch den Kanal der Toilettenspülung, könnte sich der Schaden deutlich erhöhen. Auch bei den Nachbarn sind Holzbauten und Wohnwagen stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Rike Möll bemängelt, dass in Sachen Dammausbau in der Vergangenheit nichts gemacht wurde: "Der Bahndamm ist schon immer eine Schwachstelle. Da hätten Verbesserungen stattfinden müssen, denn dieses Problem ist nicht erst seit gestern bekannt."

Auch Natascha Feller vom Ferienhaus "Seeliebe", die stellvertretend für die Interessengemeinschaft Inheidener See spricht, weist darauf hin, dass das Problem mit dem Riedbach leider schon seit vielen Jahren bekannt ist und immer wieder zu schweren Schäden durch Überschwemmungen führt.

Die aktuelle Lage sorgt für Unmut unter den Hausbesitzern, da viele das Gefühl haben, dass gegen die Problematik selbst nichts unternommen wird. Der IG sei daher neben dem kurzfristigen Vermeiden von Schlimmerem aktuell am wichtigsten, dass sich langfristig endlich etwas tut.

"Seit Tagen schläft keiner mehr von uns. Die Situation bereitet Sorgen und gerade bei denen, die in den vergangenen Jahren etwas mehr Geld in die Hand genommen haben, gibt es gravierende finanzielle Ängste. Bei den ansässigen Ferienhäusern wie der 'Seeliebe' oder auch dem 'kleinaberfein', welche bei Gästen sehr beliebt sind, kämen bei entsprechenden Beschädigungen des Objekts ergänzend auch noch hohe Ertragsausfallschäden dazu", fügt Feller hinzu.

Lage unter Kontrolle

Laut Hungens Bürgermeister Rainer Wengorsch sei die Situation am Inheidener See wieder unter Kontrolle gebracht und auch die aktuellen Regenfälle hätten keine Auswirkungen gezeigt. "In den vergangenen Tagen wurden gut Vorbereitungen getroffen, und man ist der Lage wieder Herr geworden." Die Ausspülanlage wurde abgedichtet und der Damm wurde mit zusätzlichen Sandsäcken verstärkt. Die aktuelle Hochwassersituation sei von den Ausmaßen nicht nur in Hungen sondern auch in weiteren Städten und Gemeinden eine der schlimmsten der vergangenen Jahre gewesen. Der Hungener Bürgermeister bestätigt, dass die Probleme einhergehend mit immer wieder leichten Überflutungen in den vergangenen Jahren speziell im Inheidener Seegebiet bekannt sind. Die Planungen bezüglich eines Hochwasserrückhaltebeckens seien bereits getroffen. "Hier sind wir jedoch auch auf entsprechende Fördermittel des Landes Hessen angewiesen", erläutert Wengorsch. Dennoch will sich der Rathauschef nun verstärkt mit dem Thema Dammsanierung beschäftigen und man müsse auch schauen, wie man die Flussbecken unterhalten und verbessern kann, unterstreicht der Bürgermeister.