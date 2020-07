Hofburgschule Alten-Buseck: Neubau "sehr unwahrscheinlich"

Der Bolzplatz gegenüber der Hofburgschule Alten-Buseck. Derzeit prüft der Landkreis unter anderem, ob hier durch eine ehemalige Flüchtlingsunterkunft neue Schulräume entstehen können. Archivfoto: Pfeiffer

Alten-Buseck (ebp). Seit Mai 2019 gab es nur eine Sitzung der Busecker Gemeindevertretung, in der das Thema "Grundschulkita für Alten-Buseck" nicht auf der Tagesordnung stand. Auch am Donnerstagabend wurde wieder über das Dauerthema diskutiert und erneut ein Beschluss gefasst - ob das Modellprojekt kommt und wenn ja wann, ist aber dennoch unklar. Die Gemeinde wird Gespräche mit dem Landkreis als Schulträger führen, ob ein gemeinsamer Neubau von Schule und Kindergarten in der Nähe der Sportanlagen am Riegelweg "zügig realisiert werden kann". Die Hofburgschule würde dann am alten Standort aufgegeben werden. Das sieht ein gemeinsamer Antrag von CDU und Freien Wählern (FW) vor, der mit der eigenen Mehrheit angenommen wurde. Die Grünen stimmten dagegen, die SPD enthielt sich.

Auch die vorangegangene Diskussion brachte wenig Neues. SPD-Fraktionsvorsitzender Willy Jost sprach sich dafür aus, in der nächsten Sitzung Ende August noch einmal über einen Bau auf dem Bolzplatz an der Pestalozzistraße zu diskutieren. Diese Lösung, die die bestehende Hofburgschule ergänzen sollte, wurde bislang sowohl von Bürgermeister Dirk Haas (SPD) und Kreis-Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) als auch den Fraktionen von SPD und Grünen favorisiert. CDU und FW hatten das Projekt im Februar abgelehnt. Kritikpunkte waren unter anderem der in den Augen der Fraktionen zu geringe Platz sowie das vorgelegte Verkehrskonzept.

Die Erweiterung der Grundschule mit einer angeschlossenen Kita wäre laut Jost eine "innerhalb kürzester Zeit machbare Lösung". Die Corona-Pandemie habe das bestehende Platzproblem zusätzlich verschärft, weshalb ein Beschluss kurzfristig notwendig sei. Der nun vorgelegte Antrag von CDU und FW sei der "Versuch, die Verhinderung einer kurzfristig möglichen Lösung für die betroffenen Kinder zu kaschieren und vernünftige Entscheidungen heute in die ferne Zukunft zu schieben". Eine komplette Verlagerung der Schule sei "absolut unrealistisch", ein Neubau seitens des Kreises in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

Auch Claire Blaschke (CDU) wiederholte ihre bereits im Sozialausschuss vorgetragenen Argumente und betonte, man wolle das Projekt nicht verhindern: "Wir wollen etwas nachhaltiges, zukunftsträchtiges für die Kinder." Container als Überbrückung bis zu einem Neubau seien kein Problem: "Container sind keine Baracken", das sehe man etwa an der Gießener Ostschule. Dass die Hofburgschule zu klein ist, wisse man seit Langem. Auch die Goetheschule in Großen-Buseck werde noch Platzprobleme bekommen.

Beim Landkreis prüft man derzeit verschiedene Varianten einer Erweiterung der Hofburgschule am Standort Pestalozzistraße, darunter laut Schuldezernentin Schmahl auch das Aufstellen einer ehemaligen Flüchtlingsunterkunft auf dem Bolzplatz. Ob der Landkreis das Grundstück von der Gemeinde kauft oder pachtet, werde ebenfalls geprüft. Auch an einer Studie über eine mögliche Standortverlegung wolle man sich beteiligen - "weil das von der Mehrheit des Gemeindeparlaments gewünscht ist und der Kreis sich Wünschen von Gemeinden nicht verschließt. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Landkreis in den kommenden Jahren eine neue Schule in Alten-Buseck bauen wird. Die bestehende Schule ist in einem guten Zustand, eine Sanierung ist zurzeit nicht erforderlich."

Die fehlenden Klassenräume, so Schmahl, könnten "relativ günstig" in einem Pavillon auf dem alten Bolzplatz geschaffen werden. Eine offensive Planung, den Standort Pestalozzistraße aufzugeben, betreibe der Kreis nicht. Auch, weil bereits mehrere andere Baumaßnahmen anstehen: an den Grundschulen in Lollar, Annerod, Watzenborn-Steinberg und Staufenberg, der Grünberger Gallusschule, der Clemens-Brentano-Europaschule in Lollar sowie der Gießener Willy-Brandt-Schule. "Alle diese Bauvorhaben sind wesentlich dringlicher als der Bau einer komplett neuen Schule in Alten-Buseck."