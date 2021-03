Hoffen auf hohe Beteiligung

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (fley). Dass Wahlkampfzeit ist, kann man angesichts der Plakate, die die Straßen säumen, kaum übersehen. Was in all dem Trubel um die Kommunalwahl in wenigen Tagen meist untergeht, ist die Tatsache, dass eine weitere Wahl ansteht. Am 14. März werden auch der Kreisausländerbeirat sowie in manchen Kommunen örtliche Ausländerbeiräte gewählt. Die Verantwortlichen hoffen aufgrund des gemeinsamen Termins auf eine rege Beteiligung. Die jüngste Sitzung des Kreisausländerbeirats – selbstredend online – hatte fast einen Hauch von Sentimentalität.

„Ich eröffne die 41. und letzte Plenarsitzung in unserer Legislatur“, begann der Vorsitzende Tim van Slobbe. Er zeigte sich sehr zufrieden damit, was der Ausländerbeirat in den vergangenen Monaten auf die Beine gestellt habe und dass auch die Kommunikation sehr gut funktioniert habe.

Im Hinblick auf die kommenden Wahlen zeigt sich der Niederländer nahezu euphorisch, da es bei den Ausländerbeiratswahlen in den Kommunen weitere Listen gibt. „Wir haben eine neue Liste beispielsweise in Pohlheim, das freut uns“, erzählte van Slobbe. Für die Zeit nach der Wahl hofft er auf eine gute Zusammenarbeit mit den neu gegründeten Ausländerbeiräten.

Doch wer wird dann mit von der Partie sein? Ganz neu ist der Beirat in Buseck. Abderrahim En Nosse erzählte, wie es dazu kam. Die Gemeinde habe zwar knapp weniger als 1000 ausländische Mitbürger, das sei Bürgermeister Dirk Haas (SPD) jedoch egal. „Die Liste ‚Vielfalt und Teilhabe‘ ist präsent in der Stadt und im Landkreis. Wir werden den Beirat aufstellen“, erzählte En Nosse. Man möchte in Buseck als Sprachrohr dienen und auch die eigenen Probleme im Landkreis ansprechen.

Breiter aufgestellt als bisher zeigt sich der Ausländerbeirat in Lich. Dort stellte Yahya Akhgar die „Internationale Liste“ vor, die sich für Integration, einen kulturellen Austausch und einen harmonischen Umgang einsetzt. Der Afghane ist seit 2016 in Deutschland und weiß, wie wichtig die genannten Punkte sind. „Wir sind neun Leute aus sechs Ländern. Völkerverständigung braucht ein Forum“, erklärte Akhgar weiter. Ebenso sollen mehr Möglichkeiten der Partizipation geschaffen werden. Man möchte enger mit Sozialarbeitern zusammenarbeiten, den Kontakt zu Schulen suchen und den Ausländern in Lich die Möglichkeit geben, eine Bestattung nach muslimischem Ritus durchzuführen.

„Gelebte Solidarität“

Die „Internationale Liste“ ist auch in Linden vertreten, geführt von Abraham Abrahamian. „Ich bin seit knapp 30 Jahren beim Ausländerbeirat dabei, seit fünf Jahren als Vorsitzender. Mir bedeutet der Beirat sehr viel“, erzählte er. Abrahamian hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung. Mit der Liste möchte er für mehr Integration und Solidarität sorgen, doch in jüngster Zeit habe man genau das Gegenteil erlebt. In Linden wurden fast alle Plakate der Liste abgerissen und entfernt. „Von Unbekannten wurden sie zerstört. Vielleicht ein Einzeltäter, vielleicht ein Ausländerhasser“, meinte der Vorsitzende ratlos. Doch die Unterstützung, die aus der Bevölkerung kam, habe ihn dann wieder glücklich gemacht. „Gelebte Solidarität“ nennt er die Hilfe aus Linden.

Der Ausländerbeirat in Lollar hat sich wieder neu formiert, nachdem er lange Zeit kaum aktiv war. Für Abdijibar Abdillahi und Habibullah Azimi ist das alles neu, was sie im Ausländerbeirat erleben. Man müsse erstmal alles kennenlernen, hieß es von ihnen.

Maryam Mourad präsentiert für Pohlheim die Liste „Vielfalt und Integration“, die neben der „Aramäischen Liste“ zur Wahl steht. „Alle sind aus Syrien, alle wohnen in Pohlheim und wir sind alle neu in Deutschland“, berichtete sie. Man setze sich für Chancengleichheit ein und sieht Integration als Grundlage für Erfolg. Die Gruppe arbeitet zusammen mit der Internationalen Liste und will im Landkreis „etwas bewegen“. „Wir haben hier engagierte Leute, das ist wichtig“, meinte die Syrerin.

van Slobbe lobte die breit aufgestellten Listen. „Wir haben hier eine ganz dynamische Sache. Die nächsten fünf Jahre werden spannend. Ich hoffe auf viele Anträge und gute Zusammenarbeit“, so der Niederländer abschließend.