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Sonntag, 29.03.2020 - 06:20
3 min

Hofgut Friedelhausen ist für Besucher gesperrt

Auch wenn Hofgut Friedelhausen für Besucher gesperrt ist, soll der Tagesablauf der Bewohner so normal wie möglich verlaufen.

Von Debra Wisker
Das Hofgut Friedelhausen hat sich so weit als möglich abgeschottet. Foto: Bettina Brandt

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