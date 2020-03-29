Sonntag,
29.03.2020 - 06:20
3 min
Hofgut Friedelhausen ist für Besucher gesperrt
Auch wenn Hofgut Friedelhausen für Besucher gesperrt ist, soll der Tagesablauf der Bewohner so normal wie möglich verlaufen.
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