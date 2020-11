Hohe Haftstrafe für Pohlheimer gefordert

Wie hoch die Strafe für den Mann ist, der sich derzeit vor dem Gießener Landgericht wegen Handelns mit Waffen und Drogen verantworten muss, wird erst kommende Woche entschieden. Archivfoto: Mosel

POHLHEIM - Ein 40-jähriger Pole aus Watzenborn-Steinberg soll mehrere Verstöße gegen das Kriegswaffenkontroll- und das Betäubungsmittelgesetz begangen haben. Nun muss er sich vor der Zweiten Strafkammer des Landgerichts Gießen verantworten. Dem Familienvater wird der Handel mit Maschinengewehren und Pistolen samt Munition sowie mit Cannabis, Marihuana und Anabolika vorgeworfen. Am vierten Verhandlungstag wurden nun die Plädoyers vorgetragen.

Zuvor gestand der Angeklagte die meisten Betäubungsmittelvorwürfe, wobei er einen Fall abstritt. Hier habe er nur seinem Sohn erzählt, er habe Marihuana für 1800 Euro verkauft und hätte deshalb nichts mehr, damit der Sohn ihn nicht ständig nach den Drogen frage.

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Gesamtfreiheitstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Außerdem folgte sie der Empfehlung des psychiatrischen Sachverständigen und schlug eine eine 18-monatige Therapiemaßnahme für die Drogensucht des Angeklagten vor. Weiterhin sprach sich Staatsanwalt Rouven Spieler für einen Vorwegvollzug aus. Das würde bedeuten, der Angeklagte würde etwa zwei Monate in Haft zu verbringen und anschließend für die restliche Zeit in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Dies ergibt sich aus der abgezogenen Untersuchungshaft und der Möglichkeit, nach der Hälfte der Haftzeit wieder frei zu sein.

Die Verteidigung beantragte stattdessen eine Freiheitsstrafe in Höhe von zwei Jahren und acht Monaten und hielt eine Therapie ebenfalls für geboten. "Die Freiheitsstrafe sollte nicht höher als drei Jahre sein", ergänzte Pflichtverteidiger Moritz Tilmann Müller. Diese unterschiedliche Bewertung des Strafmaßes sahen die Verteidiger vor allem in der Beweiswürdigung. Sie hatten zu Beginn des Verhandlungstages einen Verwertungswiderspruch bezüglich der Durchsuchungsberichte der Wohnungen des Angeklagten, seiner Ehefrau und des Sohnes, sowie der Zeugenaussage eines Polizeibeamten eingelegt.

"Nicht rechtmäßig"

"Nach unserer Auffassung ist die Anordnung der Durchsuchungen nicht rechtmäßig verlaufen", erläuterte Verteidiger Tomasz Kurcab. Die Staatsanwaltschaft und die Polizeibeamten hätten bereits Ende März von möglichen Waffengeschäften ihres Mandanten gewusst und dort schon zugreifen können. Festgenommen wurde er aber erst eine Woche später, als der Angeklagte bei einer Fahrt nach Krefeld weitere Waffen besorgt und an einen mutmaßlichen Käufer übergeben hatte. Als sich die Fahrt abzeichnete, ordnete Staatsanwalt Spieler mündlich die Durchsuchungen ohne einen richterlichen Beschluss an. Dies war nach Angaben des Staatsanwalts möglich, da Gefahr in Verzug bestanden habe.

Die Durchsuchungen fanden jedoch erst um 11 Uhr am nächsten Tag statt. "Wir sehen nicht, inwiefern dann noch Gefahr in Verzug war und warum kein Richter zu erreichen gewesen wäre", so Kurcab. Es liege ein Verstoß gegen den Richtervorbehalt vor. Auch die Erläuterungen des Polizeibeamten und des Staatsanwaltes, dass erst noch auf das Sondereinsatzkommando (SEK) gewartet werden musste, die Wohnung des Angeklagten observiert worden war und im Ernstfall auch ohne SEK durchsucht worden wäre, sah die Verteidigung nicht als ausreichend an. Außerdem würden viele Anklagepunkte nur auf Schlussfolgerungen der Polizeibeamten beruhen und wären nicht hinreichend bewiesen.

"Wir möchten uns ausreichend Zeit zur Beratung nehmen. Dies scheint aufgrund der komplexen Fragen auch sinnvoll zu sein", erläuterte der Vorsitzende Richter Jost Holtzmann. Das Urteil soll am 13. November gesprochen werden.