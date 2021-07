Homeoffice adé: Kein Thema im Kreis Gießen

Homeoffice: Die Teilnehmer unserer Umfrage wollen es für ihre Beschäftigten und Bediensteten aufrecht erhalten. Foto: dpa

KREIS GIESSEN - Kreis GießeN. Seit dem vergangenen Jahr hat die Corona-Pandemie den Arbeitsalltag in Hessen stark verändert. Mit Aufhebung der Homeoffice-Pflicht zum 1. Juli fragen sich nun viele, wie es künftig weitergehen soll. Bis Ende Juni waren noch alle Mitarbeiter, deren Arbeit es zulässt, dazu verpflichtet, von Zuhause aus zu arbeiten. Seit diesem Donnerstag können nun Unternehmen eine Rückkehr ins Büro verlangen, insofern keine Homeoffice-Regelung vertraglich vereinbart wurde. Wie gehen Unternehmen und Behörden in Gießen und dem Landkreis damit um? Diese Zeitung hat nachgefragt.

"Wir haben unsere Mitarbeiter darum gebeten, wenn möglich im Homeoffice zu verbleiben, um einen besseren Infektionsschutz zu haben", erklärt Neill Busse, Pressesprecher der Firma SchunkNur maximal 50 Prozent aller Büroangestellten sollten vor Ort sein. In der Produktion sehe dies natürlich anders aus. "Wir werden weiterhin am mobilen Arbeiten festhalten", betont Busse. Wenn Mitarbeitern im Büro weniger als acht Quadratmeter zur Verfügung stehen würden, sei eine Maske zu tragen. Gleiches gelte, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne.

"Wir finden Arbeiten im Homeoffice richtig gut", unterstreicht Annette Pascoe, Geschäftsführerin Pascoe Naturmedizin. "Es ist ein großer Gewinn für alle, die Mitarbeiter sind begeistert und die Leistungen sind erhalten geblieben", so ihre Erfahrungen. Bereits seit 15. März vergangenen Jahres würden die Büromitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Eine Regelung, die auch weiterhin erhalten bleiben soll. Erst in der vergangenen Woche habe man eine Betriebsvereinbarung verabschiedet, in der die Möglichkeiten, im Homeoffice zu arbeiten, geregelt seien.

"Aktuell sind unsere Büros so gut wie leer. Wer vor Ort arbeiten möchte, kann dies natürlich gerne tun", fügt sie hinzu. Besprechungen liefen ausschließlich online. Mobiles Arbeiten biete große Chancen, so lange es auf Freiwilligkeit beruhe. Anders sehe es in der Produktion aus. "Wo zusammengearbeitet wird, sind Masken zu tragen", akzentuiert sie. Und: Die erste betriebliche Impfung habe bereits stattgefunden, die zweite erfolge am 22. Juli. "Fest steht, dass wir auch zukünftig nicht mehr komplett im Office arbeiten werden", betont Pascoe. Je nach individueller Vereinbarung sei eine tageweise Arbeit vor Ort angedacht.

"Aufgrund unserer Unternehmensgröße sind wir in der Lage, die Arbeit im Homeoffice individuell zu regeln", erklärt Andrea Borner, kaufmännische Leiterin bei Branopac in Lich. Der jeweilige Abteilungsleiter bespreche die Situation mit seinen Mitarbeitern und achte darauf, dass die betrieblichen und persönlichen Interessen gewahrt blieben. Das Unternehmen lege großen Wert auf die Einhaltung der AHA-Regeln. Am Arbeitsplatz dürfe die Maske abgesetzt werden, unterwegs sei sie selbstverständlich zu tragen.

Übergangsfrist

"Wir haben derzeit noch bis Ende Juli eine Art Übergangsfrist. Von daher ist es nicht so, dass Homeoffice bei uns nun aufgehoben oder abgeschafft wird. Nach dieser Übergangsfrist werden wir sorgfältig prüfen, wie wir weiter vorgehen", betont Jörg Reinemer, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Mittelhessen. So habe man beispielsweise die Arbeitszeit für den Tagdienst weiter großzügig von fünf bis 22 Uhr angepasst. "Dies hat den Vorteil, dass Kollegen sich einen Tagdienst beispielsweise in einen Früh- und Spätdienst aufteilen können."

"Mit viel Augenmerk werden wir die bestmögliche Lösung für unsere Behörde prüfen. Dabei werden die sehr guten Erfahrungen, die wir mit Homeoffice in den letzten Monaten gemacht haben, mitberücksichtigt", so Reinemer. Klar sei, dass es dienstlich weiter machbar sein müsse. "Das ist in manchen Bereichen natürlich schwieriger, in anderen einfacher. Aktuell ist es bei uns weiter Pflicht, Masken zu tragen."

"Bei uns besteht bis auf Weiteres - also bis zu einer konkretisierenden Folgeregelung durch die obersten Dienststellen - weiterhin die seit Pandemiebeginn bewährte Praxis mit den vorhandenen Regelungen des Homeoffice fort", erklärt Thorsten Haas, stellvertretender Pressesprecher beim Regierungspräsidium Gießen. Soweit sei es allen Beschäftigten ermöglicht worden, mobil zu arbeiten. "Vor dem Hintergrund unserer bislang sehr erfolgreichen Linie besteht kein unmittelbarer Handlungszwang zum sofortigen Zurückholen der Beschäftigten, aber unter Berücksichtigung der aktuellen Inzidenzwerte ist das veränderte Vorzeichen hin zu mehr Präsenz da, wo sie geboten und sinnvoll möglich ist."

Wo es möglich ist, sollen auch bei der Stadt Lich die Mitarbeiter im Homeoffice bleiben. "Auch wenn sich die Zahlen verbessert haben, denken wir nicht an eine Aufhebung", betont Andreas Stelzer, Leiter Personalservice bei der Stadt Lich. Im Gegenteil: Man bemühe sich im Hinblick auf die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) die Homeoffice-Arbeitsplätze noch attraktiver zu gestalten. Wer allerdings gerne ins Büro vor Ort zurückkehren möchte, könne dies gerne tun. "Die Einhaltung des Mindestabstandes ist bei uns kein Problem", unterstreicht er. "Während Sitzungen und in den Gängen sind Masken zu tragen, im Büro dürfen diese abgesetzt werden."

"Auch wenn die Homeoffice-Pflicht für Arbeitgeber weggefallen ist, werden wir unsere Regelung von derzeit bis zu fünf Tagen pro Woche bis auf Weiteres beibehalten. Damit kommen wir der grundlegenden Vorgabe der Kontaktreduzierung weiterhin nach", betont Marina Walter, Unternehmenskommunikation Sparkasse Gießen. Mit Mobile-Office habe man bisher zahlreiche positive Erfahrungen sammeln können. Eine neue Dienstvereinbarung sei aktuell in Abstimmung.

"Alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden mit medizinischen Masken ausgestattet. In der Sparkasse tragen sie eine Mund-Nasen-Bedeckung, es sei denn, sie befinden sich an ihrem Arbeitsplatz und halten den entsprechenden Abstand zu anderen Personen ein", erklärt sie weiter.

"Fest steht, dass es kein Zurück zum Status Quo vor der Pandemie geben wird", bestätigt auch Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen. In Zukunft könnten dort, wo es die Tätigkeit zulasse, hybride Arbeitsmodelle erprobt werden. Dies entspreche weitestgehend den Interessen vieler Beschäftigter, die somit Beruf, Familie und Pflege besser miteinander vereinbaren könnten. Freiwilligkeit sei aber oberstes Gebot.