Horlofftalbahn soll ab Ende 2025 wieder fahren

KREIS GIESSEN - (red). Die Wiederbelebung von in der Vergangenheit stillgelegten Bahnstrecken nimmt in Hessen Fahrt auf: Wie Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) laut einer Pressemitteilung am Mittwoch im Landtag erläuterte, haben sich die Rahmenbedingungen erheblich verbessert. „Die Schiene ist ein komfortabler und klimafreundlicher Verkehrsträger. Deshalb setzt sich die Landesregierung mit großem Nachdruck für einen attraktiven und leistungsfähigen Bahnverkehr überall im Land ein.“ Unter den Bahnstrecken, die sich in der Phase der Genehmigungsplanung befinden, sind auch die Horlofftalbahn und die Lumdatalbahn.

In Hessen gibt es rund 80 ehemalige Schienenstrecken, die zum Teil seit Jahrzehnten nicht mehr befahren werden. Ein Arbeitskreis der Aufgabenträger des öffentlichen Nahverkehrs (Landkreise, kreisfreie Städte und Verkehrsverbünde) und des Landes prüft regelmäßig, welche Potenziale für Streckenreaktivierungen zur Angebotsverbesserung auf der Schienen bestehen.

Auf Weg zum Baurecht

Die Phase der Genehmigungsplanung bedeutet laut der Pressemitteilung, dass die Projekte auf dem Weg zum Baurecht sind. Zur Horlofftalbahn zwischen Wölfersheim und Hungen kündigte Al-Wazir an: „Dort sollen Ende 2025 wieder regelmäßig Züge verkehren. Für die 14 Kilometer lange Lumdatalbahn (Lollar-Londorf) ist die Vorplanung abgeschlossen. Horloff- und Lumdatalbahn sind für das Finanzierungsprogramm des Bundes (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) angemeldet, das inzwischen eine Bundesförderung mit bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten ermögliche.