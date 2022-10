Hungen: Falscher Stromableser erbeutet mehrere Tausend Euro

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. (© Carsten Rehder/dpa/Symbolbild)

Hungen - Mehrere tausend Euro hat ein Betrüger am Freitagmittag im Eisenkauter Weg in Nonnenroth erbeutet. Das teilte die Polizei mit.

Demnach hatte der Mann sich bei einer Seniorin als Stromableser ausgegeben, um sich so Zutritt zum Haus der Frau zu verschaffen. An dem Stromkasten angekommen, schickte er die ahnungslose Frau unter einem Vorwand in ein anderes Zimmer. Den unbeobachteten Moment nutzte der Mann aus, um die Geldbörse der Seniorin zu entwenden. Nach Angaben der Polizei hob der Täter noch am selben Tag mit der entwendeten EC-Karte 4.000 Euro an einem Geldautomaten in Hungen-Villingen ab.

Der Täter, der sich in Nonnenroth als Stromableser ausgab, soll nach offiziellen Angaben etwa 30 Jahre alt, zwischen 170 und 175 Zentimeter groß sein und eine normale Statur haben. Er habe laut der Zeugin akzentfreies deutsch gesprochen. Bekleidet sei er mit einen blauen Jeans, einer blauen Jeans - Jacke und einem Jeans - Hemd gewesen. Der Täter dürfte sich an diesem Tag in Nonnenroth und in Villingen aufgehalten haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.