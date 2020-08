Hungen hat Interesse an interkommunalem Gewerbepark

Der interkommunale Gewerbepark liegt an einer Verkehrsschnittstelle: an der Bundesstraße 457 (nach Hungen), die zur A 5 (Auffahrt hinter Lich) führt, und an der Bundesstraße 455, auf der es nach gut zehn Kilometern bei Berstadt zur A 45 (Auffahrt Wölfersheim) geht. Geplant ist eine Umgehungsstraße um Borsdorf, ebenso wie die Vernetzung mit dem Bahnsteig Borsdorf, der dann zu Fuß erreichbar wäre.

Verbindungen nach Gießen, Hanau, Friedberg und Frankfurt wären auch über den Bahnhof Nidda und die Haltepunkte Bad Salzhausen und Häuserhof möglich. Zur weiteren Reduktion des CO 2 -Ausstoßes sollen auf dem Areal öffentliche E-Ladestationen zur Verfügung stehen. Das Gleiche gilt für E-Bikes.

Gedacht wird überdies an eine Wasserstofftankstelle, gefördert im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie. Die Windenergie aus dem Vogelsberg könnte genutzt werden, um den "grünen Wasserstoff" der Tankstelle zu produzieren.

Der Gewerbepark Oberhessen soll wissenschaftlich angebunden werden: Ob Studentenpraktika, Duales Studium, Studienarbeiten oder Forschungsprojekte - durch eine enge Zusammenarbeit mit Hochschulen könnte, so die Vorstellungen, ein Netzwerk aufgebaut werden, das einen Wissenstransfer ermöglicht. Und Vorteile für beide Seiten ermöglicht. Partner könnten etwa die Lernfabrik ETA - Energieeffizienz, Technologie und Anwendungszentrum Darmstadt sein oder etem - das Zentrum für Energietechnik und Energiemanagement der Technischen Hochschule Mittelhessen. Der Vorteil für Betriebe: Sie lernen durch die Kooperation junge, qualifizierte Fachkräfte kennen, die sie womöglich später einstellen. (hks)