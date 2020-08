Hungen landet wegen Stalking vor Amtsgericht

Jetzt teilen:

Lich/ HungenDie heute 32-Jährige fühlte sich wie in einer Endlosschleife gefangen. Ein mittlerweile 48-Jähriger machte ihr auf ungewöhnliche Weise Avancen, die sie so verstörten, dass sie ihn wegen Stalking anzeigte. Der ledige Hungener fand sich nicht nur deswegen, sondern auch wegen einer falschen Beschuldigung vor dem Amtsgericht wieder.

Dessen Vizepräsident Dr. Claus-Dietrich Becker zog als vorsitzender Richter zuletzt die Reißleine und setzte den Prozess so aus, dass er wiederholt werden muss. Der Lagerist soll zunächst bei einem psychiatrischen Gutachter vorstellig werden.

Erst danach wird erneut verhandelt, allerdings muss das mögliche Opfer nicht mehr erscheinen. Die Prozessbeteiligten einigten sich darauf, dass ihre Aussage verlesen werden kann, weil sichtbar war, dass die Verkäuferin nur ungern in die Nähe des 48-Jährigen kommt. Sie vermeidet mittlerweile das Einkaufen in Lich, weil ihr die Begegnungen so unangenehm wurden. Von Herzrasen und Panikattacken sprach sie vor der Polizei in ihrer Vernehmung. Er wiederum entschuldigte sich im Prozess ausdrücklich für sein Verhalten. Er habe ihr keine seelischen Schmerzen zufügen wollen. Die Italienerin, die jetzt verlobt ist, ging davon aus, dass er sich wohl in sie verschossen hatte und hoffte, dass er aufgeben werde, ihr nachzustellen, was nicht geschah. Der Angeklagte wiederum war sich keiner Schuld bewusst und sprach von einer "Seelenverwandten" und "Freundin". Er habe nichts von ihr gewollt, da sie ihm auch gesagt hatte, dass sie einen Mann habe.

Ihre Zusammenkünfte konnten aber weder als Bekannt- noch Freundschaft einordnet werden, vielmehr waren sie eine Geschäftsbeziehung. Der Mann war Stammkunde in einem Supermarkt, in dem die heute 32-Jährige Kassiererin war. Dort unterhielt er sich seit 2014 immer wieder mit ihr nach dem Wocheneinkauf an der Kasse. Er schnappte sich regelmäßig ihre Hand, um sie zu begrüßen.

Besonders unkoscher wurde es, als er begann, ihr seine Handynummer aufzuschwatzen und Kleinigkeiten zu schenken. Eine Rose legte er ihr unter ihr Auto, meinte aber vor Gericht, sie habe das selbst veranlasst, was sie kategorisch verneinte. Ein Schlüsselanhänger mit Engelsfiguren wurden von ihm ebenso überbracht wie eine italienische Flagge. Auch einen Gutschein für ein Nagelstudio gab es, den die Frau aber nie einlöste, ebenso wie sie die anderen Geschenke entsorgte. Er sei sehr vehement und fahrig gewesen, sodass man ihm nie klar machen habe können, dass sie seine Avancen verabscheue.

Als sie ein neues Auto im Sommer 2019 auf dem Angestelltenparkplatz abstellte und er das gewahr wurde, eskalierte die Situation. Er habe sie im Markt beschimpft, warum sie ihm das nicht mitgeteilt habe und verschwand, so die Italienerin.

Zwei Tage später wollte er einen Entschuldigungsbrief übergeben, fuhr mit quietschenden Reifen seinen VW-Bus vor und zeigte sich derart renitent, dass ihn drei Supermarktangestellte, zwei Frauen und ein Mann, festhielten, bis die Polizei eintraf. Zunächst wurde gegen diese wegen Freiheitsberaubung ermittelt, aber das Verfahren schnell wegen mangelnden Anfangsverdachts eingestellt. Da die Angestellten aus dem Nähkästchen plauderten, was der Angeklagte alles mit der Verkäuferin angestellt habe, geriet er in den Fokus der Ermittlungen.

Ein weiteres Mal traf der damals 47-Jährige die Supermarktangestellte und ihre Mutter beim Einkaufen, um sich erneut zu entschuldigen. Das alles war der Verkäuferin sehr unangenehm. Die letzte Begegnung mit ihm hatte die Italienerin an einer Tankstelle in Lich. Als sie an der Zapfsäule stand, sei er plötzlich um die Ecke gekommen. Er stellte sie, wohl wegen der Ermittlungen gegen ihn, zur Rede, was ihm angetan worden sei. Im Übrigen schulde sie ihm noch Geld.

Da dem Hungener ihre Antworten wohl nicht gefallen hatten, es soll das Wort "Assi" gefallen sein, zeigte er sie wegen Beleidigung an. Die 32-Jährige bestritt vor Gericht, dass sie von ihm Geld erhalten habe. Das Ereignis an der Tankstelle ließ das Fass überlaufen. Sie zeigte ihn danach wegen Nachstellung an. Seit diesem Tag hatte sie ihn bis zum Montag nicht wieder gesehen.

Dem Richter und Staatsanwalt erklärte die Frau, dass sie damals mit dem Gang zur Polizei gehofft habe, dass er endlich aufhört, sie zu belästigen. Sie hatte zuvor öfter im Lager des Supermarktes Schutz vor dem Hungener gesucht, wenn dieser dort einkaufen ging. Ihm hatte sie auch erklärt, dass sie verheiratet sei. Allerdings hatte sie dem Hungener einmal einen Gefallen getan und einen italienischen Spruch übersetzt, den er ihr an der Kasse vorlegte und den er sich hatte tätowieren wollen. Der Angeklagte ließ über seinen Anwalt ausrichten, dass er an seinen Problemen arbeiten wolle.