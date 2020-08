"Hungen wird bunt" ein voller Erfolg

Die Grünen haben die Patenschaft für die Blühwiese am Bürgerpark übernommen. Foto: Stadt Hungen

HUNGEN - "Hungen wird bunt" - unter diesem Motto haben Kindergärten, Vereine und Privatpersonen im Frühjahr und Sommer dieses Jahres auf ausgewählten Flächen Samenmischungen aus Wildkräutern ausgesät, die überwiegend gut aufgegangen sind. Vor der Blühfläche am Rathaus, auf der die "Wilden Möhren" großenteils verblüht sind und nun den Samen entwickeln, trafen sich mit Bürgermeister Rainer Wengorsch, Annika Ploenes und Thomas Bathge, die Vertreter der Kindergärten und Vereine, die sich an der Aktion beteiligt haben.

Insgesamt 2000 Quadratmeter Blühfläche sind angelegt worden. Die größte Fläche mit 1000 Quadratmetern befindet sich am Vereinsheim des MSC Horlofftal in der Rewestraße. Beim Aussäen der Kräutermischung sei man fast wissenschaftlich vorgegangen, habe zwei Gramm des Samens auf einem Quadratmeter laut Vorgabe eingebracht, erklärte der Vorsitzende des MSC, Manfred Möll. 55 000 Liter Wasser habe man in den ersten Tagen verspritzt. Das Ergebnis sei jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was Experten damit erklärt haben, dass es mindestens zwei Jahre brauche, bis sich eine solche Fläche in voller Pracht entwickelt habe. Es habe auch Anrufe der Bürger gegeben, die das Mähen der Unkräuter und des Löwenzahns angemahnt haben, so Wengorsch. Alles habe seine Berechtigung, es gäbe keine Unkräuter, so der Bürgermeister. Diese Gräser und Kräuter dienen der Vielfältigkeit, der Nachhaltigkeit und dem Schutz der Natur, und sie trotzen auch der Trockenheit.

Eine weitere Blühfläche befindet sich am Kindergarten Regenbogenland in Obbornhofen. Hier haben die Kinder mit Begeisterung und Freude die Wildkräuter eingesät und in der Anfangsphase mit der Gießkanne gegossen. Wir haben viel gelernt, sagte Sabine Müller-Leschhorn von der Kita, und haben mit Interesse das Wachstum auf unserer Blühwiese verfolgt. Die Wiese sei nicht nur gut für die Insekten, sondern auch für die Vögel, weil diese die Insekten für die Fütterung ihrer Jungvögel brauchen, so Müller-Leschhorn.

Der TSV 1848 Hungen hat einen Teil der Grünflächen um den Sportplatz als Blühfläche umgewandelt. Das sei der Beitrag des TSV zum Schutz und Erhalt der Natur, begründete Ina Wagner diese Maßnahme. "Der TSV möchte mit gutem Beispiel vorangehen und ein Zeichen setzten", so Wagner.

Bürgermeister Wengorsch sagte, es sei der Stadt ein großes Anliegen gewesen, mit den blühenden Wildblumen, den Insekten und Bienen entsprechende Lebensräume zu bieten. Dabei habe sich auch gezeigt, dass Flächen im Stadtgebiet, die sich selbst überlassen waren, sich fast so gut entwickelt haben wie Flächen mit intensiver Bewässerung und Pflege. Auf diesen Flächen seien Mohn, Kornblume, Kornrade, Ringelblume, Kamille, Wilde Möhren und andere Arten anzutreffen. Schöne Beispiele gebe es am Kindergarten Obbornhofen, im Bürgerpark Hungen und am Bahnübergang, so der Bürgermeister.

Aufgrund der überwiegend positiven Erfahrungen will die Stadt Hungen die Aktion "Hungen wird bunt" fortsetzen, zumal noch einige Teilnehmer ihre Flächen erst im Herbst einsäen werden. Wer also jetzt noch mitmachen möchte, und ab Herbst eine Patenschaft für eine städtische Blühwiese übernehmen oder einen Flächenvorschlag einreichen möchte, ist herzlich willkommen und kann sich bei Annika Ploenes, Stadt Hungen (06402/8523), melden.