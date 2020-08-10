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Montag, 10.08.2020 - 07:20
4 min

Hungener Agentur GAL entwickelt Plattform für regionalen Online-Handel

Die regionalen Händler will man schon unterstützen, aber extra in die Stadt? Das muss nicht mehr sein, wenn es nach GAL geht. Die Geschäftsführer erklären, wie das funktionieren soll und was die Agentur so innovativ macht.

Von Rose-Rita Schäfer
Die Hungener Digitalagentur GAL will mit einer Plattform Kunden ermöglichen, per App oder im Internet bei regionalen Händlern einzukaufen. Symbolfoto: dpa

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Die Hungener Digitalagentur GAL will mit einer Plattform Kunden ermöglichen, per App oder im Internet bei regionalen Händlern einzukaufen. Symbolfoto: dpa

Die Hungener Digitalagentur GAL will mit einer Plattform Kunden ermöglichen, per App oder im Internet bei regionalen Händlern einzukaufen. Symbolfoto: dpa

Die Geschäftsführer von GAL Digital in Hungen: Daniel Gal und Kristian Kraft (v.r.). Foto: Schäfer

Die Geschäftsführer von GAL Digital in Hungen: Daniel Gal und Kristian Kraft (v.r.). Foto: Schäfer

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