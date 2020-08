Hungener Carsten Butteron spendet 13 000 Euro an "Tour der Hoffnung"

Carsten Butteron (2.v.l.) übergab im Beisein von Julia Kannwischer und Carsten Beinecke vom Radfahrverein Germania Hungen die 13 000-Euro-Spende an den Organisationsleiter der "Tour der Hoffnung", Gerhard Becker. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HUNGEN - Mit seiner 24-Stunden-Aktion auf dem Spinning-Rad Anfang Juli sammelte der Hungener Carsten Butteron 13 000 Euro für die "Tour der Hoffnung". Am Dienstag überreichte er auf dem Aussiedlerhof der Familie Kannwischer in Hungen den Betrag als Spende an den Organisationsleiter der Tour, Gerhard Becker.

Dieser freute sich über die hohe Summe und betonte, dass alle Spendengelder vollständig kranken Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Für Verwaltung, Funktionäre oder Ähnliches werde nichts abgezweigt.

Bei der Spendenübergabe war auch die 16-jährige schwerstbehinderte Julia Kannwischer dabei. Sie ist querschnittsgelähmt, muss beatmet werden und kann nicht sprechen. Dennoch versucht sie, im Rahmen ihrer Möglichkeiten anderen zu helfen, denen es noch schlechter geht als ihr. Als sie von Butterons Aktion hörte, spendete sie ihr gesamtes Taschengeld für die krebskranken Kinder. "Ich habe Hochachtung vor so viel selbstlosem Einsatz und Herzblut", begeisterte sich Butteron mit glänzenden Augen und bekräftigte, dass ihm Julias Anwesenheit bei der Scheckübergabe sehr wichtig sei.

Aber wie kam es zu der spektakulären 24-Stunden-Aktion? Der Fahrrad-begeisterte Hungener ist immer für eine Überraschung gut. Schon vier Mal fuhr er bei der "Tour der Hoffnung" mit. Doch diese musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Auch seine geplante 1100 Kilometer lange Fahrt von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen, die unter Wettkampfbedingungen im Rahmen des "Race across Germany" in 57 Stunden inklusive Pausen hätte absolviert werden müssen, fiel Corona zum Opfer. Aus dieser Not wurde die Idee geboren, sich auf dem heimischen Balkon auf das eigene, bis dato selten genutzte Spinning-Rad zu schwingen und 24 Stunden nonstop in die Pedale zu treten. Ziel war, Spendengelder für krebskranke Kinder einzufahren. Butteron hoffte auf mindestens 200 Spender, die seine Aktion mit jeweils 50 Euro unterstützen würden, um zum Schluss 10 000 Euro an die "Tour der Hoffnung" übergeben zu können.

Am 3. Juli war es dann so weit. Mit Willensstärke und guter Kondition hielt der Hungener 24 Stunden durch. Insgesamt legte er 550 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 23 Stundenkilometer zurück. Die Aktion wurde nur unterbrochen von drei kleineren Pausen.

Problem auf dem Spinning-Rad: Man kommt nie irgendwo an. In gleichmäßigem Rhythmus trat Butteron in die Pedale, trotzte Monotonie, Langeweile, Dunkelheit und Kälte in der Nacht, kämpfte gegen bleierne Müdigkeit und meisterte Durchhänger. Alles war live auf YouTube miterlebbar. Aber am Ende hatte sich die ganze Plackerei gelohnt - es kamen stolze 10 500 Euro zusammen. "Die Aktion war ein voller Erfolg. Ich würde so etwas jederzeit wieder durchziehen", versicherte Butteron zufrieden und glücklich.

Im Lauf der folgenden Wochen stockten noch einige Privatleute die Spendengelder weiter auf, sodass 13 000 Euro für die "Tour der Hoffnung" zusammenkamen. Becker und Butteron hoffen, dass die Fahrt im nächsten Jahr wieder stattfinden kann.