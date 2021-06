Hungener Grundschüler schreiben Briefe an Senioren

Kinder der Klassen 1c und 4b der Mittelpunkt-Grundschule bringen ihre Briefe zum Seniorenzentrum am Limes in Hungen. Foto: Bathge/Stadt Hungen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HUNGEN - Einen Bollerwagen mit 180 Briefen haben die Grundschüler der Mittelpunkt-Grundschule Hungen in den Hungener Seniorenzentren anlässlich des Tages der Nachbarn am 28. Mai abgegeben. Darin erzählen die Schülerinnen und Schüler von ihrem Alltag, ihren Freizeitaktivitäten und haben den Briefen auch selbstgemalte Bilder beigelegt. Die Senioren freuten sich sehr über den Besuch und empfingen die Schulklassen mit Liedern.

"Ich habe gefragt, was ihre Hobbys sind und wie alt sie sind", erzählt Lena aus der Klasse 2b. "Das ist eine tolle Gelegenheit, sich über Generationen hinweg besser kennenzulernen und ein Verständnis füreinander zu entwickeln", sagte Bürgermeister Rainer Wengorsch, der allen Schülern und den Lehrkräften für die Beteiligung dankte. Er hoffe sehr, dass die Senioren auch auf die Briefe antworten werden und in der Zukunft vermehrt gemeinsame Aktivitäten möglich sein werden, so Wengorsch weiter. "Wir laden Sie herzlich ein in unsere Schule", ergänzte Schulleiterin Anke Limper. "Wir sind begeistert von der Aktion", sagte die Leiterin des Seniorenzen-trums der Diakonie, Helga Klauß. "Da werden wir in nächster Zeit viele Briefe zu schreiben haben", freute sich Katharina Graf, Regionalleiterin des Seniorenzentrums am Limes.

Lebendige Nachbarschaft

Angestoßen wurde die Aktion durch Bürgermeister Rainer Wengorsch in Kooperation mit der Gemeinwesenarbeit der Zaug in Hungen, Katharina Traoré zum deutschlandweiten "Tag der Nachbarn", der von der "nebenan Stiftung" initiiert wird und Nachbarschaften, Kulturen und Generationen zusammenführen soll. Das gemeinsame Ziel aller Beteiligten ist es, Nachbarn dabei zu unterstützen, sich besser kennenzulernen und zu einer lebendigen Nachbarschaft zusammenzuwachsen.

Gemeinsam mit der Mittelpunkt-Grundschule Hungen, dem Seniorenzentrum "Am Limes" sowie dem Seniorenzentrum der Oberhessischen Diakonie wünschen sich die Akteure vor Ort, ein Zeichen gegen Vereinsamung und soziale Isolation zu setzen.