Hungener referiert bei Gründern

KREIS GIESSEN - (red). Daniel Gal von der Agentur GAL Digital aus Hungen ist am Mittwoch, 9. September, zu Gast beim Gründerstammtisch, der um 19 Uhr im „Makerspace“ in der Walltorstraße 58 in Gießen beginnt. Die Agentur wurde im Juni als eines der innovativsten Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet. Aufgrund der Personenbeschränkungen durch Corona ist eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an Anette Kurth (a.kurth@giessenerland.de) erforderlich. Es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Infos unter www.gruenderstammtisch-giessen.de.