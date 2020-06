Hungener Seniorenzentrum "Am Limes" eröffnet

Der Gemeinschaftsraum des Seniorenheims verfügt über eine Pantryküche. Foto: Graf

HUNGEN (kjg). Am Freitag wurde das Hungener Seniorenzentrum "Am Limes" mit einer Besichtigung eröffnet. Die Gäste, an ihrer Spitze Bürgermeister Rainer Wengorsch und der Erste Stadtrat Helmut Schmidt, begutachteten die großzügigen, hellen, lichtdurchfluteten Appartements, teilweise mit Balkon. Das elegante und moderne Gebäude bietet mit seiner Akustik sowie der hellen und freundlichen Wandgestaltung eine angenehme Atmosphäre.

"Unser Konzept heißt 'Pflege à la carte' und ist eine Alternative zum klassischen Pflegeheim", erläuterte Geschäftsführerin Sabine Ammon. "Wir bieten in unserem Haus Tagespflege, Stationäre Pflege und Betreutes Wohnen, natürlich alles in barrierefreien und großzügigen Räumen. Unser Haus ist 'mit Liebe eingerichtet' und bietet Leistungen, die individuell auf den Bewohner zugeschnitten und auf seine Bedürfnisse ausgerichtet sind. Das bedeutet keine 'pauschalen Pakete', sondern jeder bekommt, was er wünscht, und das wird auch abgerechnet", so Ammon.

Wohnzimmer, eine kleine Bibliothek und weitere Gemeinschaftsräume stehen für gesellige Stunden mit Angehörigen und Freunden zur Verfügung. In der Küche können die Bewohner gemeinsam kochen, Kuchen und Waffeln backen oder Eis herstellen, in den Wohnzimmern fernsehen. Auch die Tagesgäste finden in dem großzügig gestalteten Haus ihren Platz. Es gehe darum, dass die Menschen "aus der Einsamkeit zu Hause herauskommen", erklärte Sabine Ammon. Das Haus bietet eine hochwertige Kost aus der hauseigenen Küche, Fahrdienst für Besorgungen, Abholservice, Ausflüge und Kulturprogramm, Spiele und Gedächtnistraining, Haushaltsdienstleistungen, ambulante Einzelpflege in der eigenen Wohnung, die eigene kleine Wohnung und einen 24-Stunden-Notruf. Ärzte, Physiotherapeuten, Friseur und Fußpflege kommen ins Haus.

Das Gebäude wurde in knapp zwei Jahren fertiggestellt und am 1. Juni eröffnet. Es verfügt über 70 Appartements, auch Zweier-Appartements, mit einer Fläche von 30 bis 50 Quadratmetern. Mit einer Investition von 20 Millionen Euro wurden in Hungen 60 neue Arbeitsplätze geschaffen. In der Tagespflege hat das Seniorenzentrum "Am Limes" eine Kapazität für 70 Personen. Das Leistungsangebot reicht von "nur Wohnen", bei etwa 500 Euro im Monat, bis zum Komfortpaket, das keine Wünsche offenlässt. Vermietet werden zunächst leere Appartements, die der Bewohner mit seinen eigenen Möbeln oder Möbeln aus dem Bestand des Hauses bestücken kann. Die Preise seien nicht höher als bei vergleichbaren Häusern, eher etwas niedriger, betonte Sabine Ammon. In der Ambulanten Pflege sei die Betreuung auch im angestammten Zuhause in Hungen und Umgebung möglich.

Das Haus wird von der Onesta Holding GmbH aus Limburg-Eschhofen betrieben. An sechs weiteren Standorten in Mittelhessen und Rheinland-Pfalz betreibt Onesta weitere Häuser nach einem einheitlichen Konzept. Das fängt bei den Bewohnern an, auf deren individuelle Wünschen eingegangen wird, setzt sich bei den Mitarbeitern und Pflegekräften fort, die ihre Arbeit flexibel gestalten können, und endet bei den Preisen, die nur das abbilden, was auch als Leistung beim Bewohner ankommt.