Freitag, 12.06.2020 - 07:20
5 min
Hungener will mit 24-Stunden-Rennen auf Spinning-Rad Geld für "Tour der Hoffnung" sammeln
Von Volker Böhm
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SPENDENKONTO
Wer Carsten Butteron dabei unterstützen möchte, Geld für die "Tour der Hoffnung" zu sammeln, kann auf folgendes Konto überweisen: Carsten Butteron, Iban 20 5139 0000 2681 1093 00 bei der Volksbank Mittelhessen, Verwendungszweck: Spende "Tour der Hoffnung". Für die Spendenquittung sollte man Namen und Anschrift angeben.
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