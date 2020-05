Hungenerin Laura Heßler singt wieder in ARD-Sendung

Jetzt teilen:

Hungen (ee). Laura Heßler aus Hungen hat es erneut geschafft und auch bei ihrem zweiten Auftritt in der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" beim Zuschauervotum um den Titel des "Sommerhitkönig 2020" gewonnen. Am Muttertag war es B-Sito aus Freiburg im Breisgau, der mit seinem Lied "Un solo besito" gegen Laura Heßler und ihrem Song "Neonlicht" um die Zuschauergunst warb - und sich dann deutlich mit 70:30 an Prozentpunkten geschlagen geben musste. In der ersten Sendung hatte sich die Erzieherin aus Hungen noch knapp mit 55:45 Prozent im heimischen Duell gegen Matthias Lenz aus Lauter durchgesetzt.

Gefragt auf die Resonanz nach diesem Publikumssieg antwortete sie Moderator Stefan Mross, dass sie zu Hause sehr herzlich empfangen wurde und zahlreiche Nachrichten erhalten hatte. Sekt hatte Mama und ihre beste Freundin bereitgestellt - und können dies nun wieder tun. "Man darf gespannt sein, wie es mit ihr weitergeht? Lautete die Frage nach dem gelungenen Premierensieg in Fachkreisen - und die Antwort mit einem 70:30 Prozentsieg beim Publikum fiel sehr deutlich aus.

Im Gegensatz zur ersten Sendung gab es diesmal keinen Filmbeitrag zur Vorstellung der 29-jährigen Hungenerin, die im inklusiven Kinder- und Familienzentrum der Lebenshilfe beschäftigt ist. Mit ihrer Stimme samt charmantem Lächeln konnte sie auch diesmal bei den Zuschauern punkten, wobei die von Mross noch zu Beginn als "das beste Publikum der Welt" gelobten Zuschauern ausnahmslos vor den Bildschirmen saßen, denn erneut gab es bei der Livesendung aufgrund der Coronaverordnungen keine Zuschauer auf dem Festivalgelände des Europaparks Rust.

Eine Live-Sendung ohne Publikum, das normaler Weise ein sehr wichtiger Bestandteil ist, ist eine absolute Herausforderung für alle Mitwirkenden und sorgte gerade bei der ersten Sendung am 3. Mai für Fragezeichen. Doch konnte Mross stolz sein, auf die tolle Einschaltquoten. Es verfolgten zwei Millionen Zuschauer die Sendung - und damit fast 400 000 mehr als im vergangenen Jahr. Diesmal waren es "Die Dorfrocker", Ben Zucker, Höhner, Dschungelkönig Joey Heindle und Bata Illic die gemeinsam mit Heßler in der Sendung zu sehen waren. Nach dem erneuten Sieg und dem zum Abschluss nochmals von Heßler gesungenen "Neonlicht" gibt es bereits am Sonntag, 17. Mai, dann um 10 Uhr in der ARD ein Wiedersehen mit Laura Heßler.