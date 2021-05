Hungenerin qualifiziert sich für Bundeswettbewerb

Ronja-Josephine Niederle aus Hungen ist als hessische Landessiegerin beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks in der Augenoptik dabei. Der Bundessieger wird am 29. Mai in Dortmund ermittelt. Foto: ZVA/Frank Schulte

KREIS GIESSEN - Ronja-Josephine Niederle aus Hungen wird Hessen beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks in der Augenoptik vertreten. Zuvor hatte sie sich beim Landes-Vorentscheid als beste Gesellin ihres Jahrgangs qualifiziert. Am 29. Mai wird in Dortmund der Bundessieger ermittelt. Darauf weist der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen in einer Pressemitteilung hin.

Ronja-Josephine Niederle gefällt an ihrem Beruf als Augenoptikerin vor allem die Abwechslung zwischen Kundenberatung, handwerklichen Tätigkeiten, Büroarbeiten und dem Aspekt der Gesundheitsvorsorge rund um das Auge. Da sie selbst seit ihrer Kindheit eine Brille trägt, interessierte sie sich für den Beruf und begann eine Ausbildung bei Fielmann in Wetzlar. Wenn es Fragen oder Unsicherheiten gab, konnte sie immer auf die Unterstützung ihrer Ausbilder zählen: "Frau Weber hat mich immer aufgebaut und mich bei jeder Entscheidung unterstützt", sagt die junge Gesellin. Wie es in der Augenoptik für sie weitergeht, weiß sie noch nicht genau: "Ich nehme das Leben, wie es kommt."

Den Leistungswettbewerb kannte Ronja-Josephine Niederle bereits aus dem Umfeld der Berufsschule und des Betriebs sowie aus der Fachpresse. Corona-bedingt musste der Bundeswettbewerb verschoben werden und findet nun unter strengen Hygieneauflagen statt - ihre gelassene Einstellung behält die Nachwuchsaugenoptikerin aus Hungen aber auch gegenüber den spannenden Herausforderungen in Dortmund: "Ich lasse alles auf mich zukommen", meint sie zuversichtlich. Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks PLW (Profis leisten was) ist laut Pressemitteilung Europas größter Berufswettbewerb. Seit 1951 treten junge Handwerker aus dem gesamten Bundesgebiet jährlich gegeneinander an, um die besten Gesellen eines Jahrgangs in rund 120 Wettbewerbsberufen zu ermitteln. Sie haben sich vorab auf Länderebene im "Halbfinale" durchgesetzt, das von den zuständigen Handwerkskammern organisiert wird, bevor es zum "Finale" auf Bundesebene geht. Im Augenoptikerhandwerk wird dies vom Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen du rchgeführt.