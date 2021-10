Hüttenberger nimmt an EU-Bürgerforum teil

Die EU wagt mehr Demokratie: In diesem Herbst lässt sich Bürger aus den 27 Mitgliedsstaaten mitreden. Einer davon kommt aus Rechtenbach. Archivfoto: dpa

RECHTENBACH - Der Ruf, den die EU bei vielen Bürgern genießt, ist nicht der Beste: ein Bürokratiemonster, verkrustete Strukturen, wenig Bürgernähe. Wie kann da die Zukunft Europas aussehen? Einer, der sich darüber Gedanken machen soll, ist Christian Helwig aus Rechtenbach.

Der 65-Jährige gehört zu 200 zufällig Ausgewählten, die beim ersten EU-Bürgerforum in Straßburg im September dabei waren. Ihr Auftrag: Sie sollen sagen, wie sie sich die Europäische Union künftig vorstellen, welche Forderungen sie als Bürger haben.

Christian Helwig hat vor seine Abreise nach Straßburg wenig mit der EU zu tun. Wie viele andere Menschen verfolgt er die Nachrichten aus Brüssel. Mehr aber auch nicht. Er ist kein EU-Experte. Aber darum geht es bei dem Projekt "Konferenz zur Zukunft Europas" auch nicht. Die EU will mit den Bürgerforen mehr Demokratie wagen und die Einwohner der 27 Mitgliedsstaaten hören.

Zufällig ausgewählt

Die Teilnehmer kommen aus allen EU-Staaten - von Malta im Süden bis Finnland im Norden, von Irland im Westen bis Rumänien im Osten. Aus Deutschland sind es etwa 40. Sie wurden zufällig ausgewählt. Vier dieser Bürgerforen sind in diesem Herbst geplant, insgesamt 800 EU-Bürger können sich auf diese Weise mit ihren Ideen einbringen. Später sollen ihre Forderungen zusammen mit Vertretern des EU-Parlaments und der EU-Kommission besprochen werden, erklärt Helwig das Verfahren. Was davon realisiert wird, muss sich zeigen.

Der Rechtenbacher ist allerdings überzeugt: Die Bürger sind die einzigen, die die Europäische Union verändern können. "Die EU steckt total fest, es gibt kein vorwärts und kein rückwärts", sagt er nach dem dreitägigen Forum und verweist auf den Reformstau in Brüssel. Wenn sich nichts ändere, werde die EU in 15 bis 20 Jahren keine Rolle in der Welt mehr spielen. Die EU drohe, ein zahnloser Tiger zu werden, von dem keine Initiative ausgehe und der wirtschaftlich abgehängt werde, befürchtet Helwig, der jahrzehntelang in der Maschinenbaubranche als Sales Manager für den Bereich Asien gearbeitet hat. Es sei wichtig, dass Europa auf wirtschaftlicher Ebene ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt, um konkurrenzfähig zu sein. Viele hervorragende Wissenschaftler wanderten in andere Länder ab. "Das können wir uns nicht leisten."

Aus Sicht des 65-Jährigen sind die verkrusteten Strukturen der Staatengemeinschaft das größte Hemmnis. Dass bei manchen Entscheidungen im Europäischen Rat ein einstimmiges Votum der 27 Mitgliedsstaaten notwendig ist, "blockiert alles". Damit habe der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán sein Veto als Hebel in der Hand, um seine Politik zu verfolgen, nennt Helwig ein Beispiel.

Er sieht nur zwei Möglichkeiten: Entweder man verabschiede sich von der politischen Union und reduziere die EU auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit wie in ihren Anfängen Mitte des 20. Jahrhunderts oder man steuere auf die Vereinigten Staaten von Europa zu, mit eigenen Ministerien und möglicherweise einer eigenen Armee. Letzteres wäre für Christian Helwig die Idealvorstellung, wenn er an die Europäische Union im Jahr 2050 denkt. Mehr Demokratie, mehr Gewicht.

Und welche Forderungen wurden beim ersten Bürgerforum konkret gestellt? Es geht um gleiche Rechte für Bürger in allen Mitgliedsstaaten, um die Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum, um gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, um die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, aber auch um den flächendeckenden Zugang zu Arbeitslosen- und Rentenleistungen, um die Digitalisierung des Bildungssektors, um gemeinsame ethische Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz und um mehr Sicherheit und Datenschutz im Internet.

Christian Helwig weiß, dass sich bei Weitem nicht alle Punkte umsetzen lassen. Bedeutsamer ist für ihn, dass die Bürger sich bewusst werden, dass sie etwas fordern dürfen und sollen. Denn nur dann lasse sich etwas ändern.

Die Teilnahme am Bürgerforum empfindet der 65-Jährige als Bereicherung. Dadurch erhält er einen besseren Einblick in die Abläufe der EU und kommt zum Ergebnis, dass sich etwas tut und es nicht nur ein Verschleudern von Ressourcen und Geld ist. In den Gesprächen mit Bürgern aus anderen Staaten zu erfahren, was Menschen von Lappland bis Sizilien bewegt, sei hochinteressant.

Im November geht es für Helwig mit einem Online-Forum weiter, bevor sich die 200 Teilnehmer zum Abschluss für Gespräche in Irland treffen. Im Mittelpunkt immer die Frage: Wie schafft man es, aus Europa etwas zu machen, das für die Bürger positiv ist.