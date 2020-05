Hygienekonzept für Hallen ist in Arbeit

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Landkreis arbeitet an einem Hygienekonzept, um rasch eine sichere Nutzung von Sporthallen und Übungsräumen zu ermöglichen. Hintergrund ist die aktuelle Corona-Verordnung des Landes, die Trainings- und Wettkampfbetrieb in Teilen und mit Auflagen wieder erlaubt. „Dabei sind allerdings viele Fragen zu klären, die die Landesverordnung nicht genau beantwortet“, erklärt Landrätin Anita Schneider in einer Pressemitteilung. „Es geht nicht nur um die Unterschiede zwischen Mannschafts- und Individualsport, sondern auch um Besonderheiten von Nutzern, die Hallen oder Schulräume für Musikproben oder andere Treffen benötigen.“

Der Landkreis möchte die Hygieneregeln mit den Kommunen abstimmen, denn die Fragen beträfen auch die Wiederöffnung von Gemeinschaftshäusern und Mehrzweckhallen. Schneider appelliert, nicht vorschnell zu öffnen.

Schul- und Baudezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) ergänzte, dass auch beachtet werden müsse, wie viele Gruppen zeitgleich eine Halle nutzen können, wann und in welchem Umfang zwischendurch eine Reinigung erforderlich ist und wie regelmäßiges Lüften gewährleistet werden kann. Voraussichtlich soll ein Konzept Ende der Woche vorliegen und eine klare Handhabe für alle Träger und Nutzer bieten.