„Ich will keinen Ärger, ich will ein Miteinander in Linden“

Aus zwei wurden nur noch ein Kurzzeitparkplatz für 30 Minuten, obwohl HSM mittlerweile Corona-Testzentrum ist. Geschäftsführerin Eva Maria Ivanovic Lamarra zeigt das Problem auf. (Foto: Wißner)

GROSSEN-LINDEN - GROSSEN-LINDEN (ee). „Ich will keinen Ärger, ich will ein Miteinander“, ist ein Satz, den Eva Maria Ivanovic Lamarra fallen lässt, der beschreibt, was für ein Mensch die Geschäftsführerin von Hygiene Service Management Wetterau (HSM) ist. Seit gut eineinhalb Jahren betreibt Ivanovic Lamarra das Ladengeschäft in der Bahnhofstraße 22 in Großen-Linden und hat vieles mit Geduld hingenommen. Doch mittlerweile ist auch für sie das berühmte Fass nicht nur voll, sondern übergelaufen. Den Punkt auf dem „i“ lieferte dabei die Zulassung als Corona-Testzentrum und die weiterhin unakzeptablen Bedingungen im Umfeld ihres Geschäftes.

Vor zehn Jahren in Nidda gegründet handelt es sich bei HSM Wetterau um ein familiengeführtes und renommiertes Unternehmen in den Bereichen Hygienekonzepte, Hygiene-Audits, Hygieneschulungen und seit Neuem auch Hygieneprodukten. Längst hat HSM seinen Sitz nach Linden verlegt und im Zuge des Wachstums noch vor Corona im Herbst 2019 neue Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße bezogen und hier einen fast siebenjährigen Leerstand beendet. Seit der Schließung der ältesten Apotheke der Region, der Linden-Apotheke, zum Jahresultimo 2013 standen die Räumlichkeiten leer – aber nie die vier davorgelegenen Parkplätze. Und um diese geht es, denn diese sind meistens langfristig besetzt. Unmittelbar nach der Eröffnung des neuen Standorts, in den das Unternehmen hohe Investitionen tätigte für moderne Schulungsräume, Büros, zeitgemäße Technik und vieles mehr war dies auch alles kein Problem, fanden doch in erster Linie Schulungen statt.

Doch dann kam Corona und der erste Lockdown, von dem HSM hart getroffen wurde. Als Unternehmen der Hygieneberatung musste sich HSM Wetterau komplett neu erfinden und so wurde im Zuge der Knappheit an Desinfektionsmitteln der aufgrund der Coronapandemie nicht mehr für Präsenzschulungen nutzbare Schulungsraum in einen Verkaufsraum umgewandelt. Am 1. Juli wurde so der HSM HygieneMarkt mit einem Produktsortiment zur Versorgung der Kunden im Gesundheits- und Pflegesektor eröffnet und den Bürgern der Stadt – und darüber hinaus – die Möglichkeit geboten, vor Ort hochwertigen Hygiene- und Reinigungsbedarf zum fairen Preis mit guter Beratung zu erwerben. Doch schnell gab es Beschwerden von Kunden, die bemängelten, dass sie keine Möglichkeit haben, vor dem Geschäft oder in unmittelbarer Nähe zu parken. Die benachbarte Bushaltestelle verhindert ein nahes Parken und wer will heutzutage schon lange Wege gehen? Mit diesem Problem konfrontiert, wandte sich Ivanovic Lamarra an das städtische Ordnungsamt und beantragte, zwei der vier öffentlichen Parkplätze vor dem Geschäft in Kurzzeit-Parkplätze umzuwandeln und mit der entsprechenden Beschilderung zu versehen. „Betagte und Menschen mit Handicap sollten das Geschäft gut erreichen können“, so die Geschäftsführerin.

Lange Wartezeit

Fünf Monate dauerte es, bis endlich im Februar die Schilder aufgestellt wurden. Der lange Zeitraum lässt sich dadurch etwas abmildern, weil im Zuge des zweiten Lockdowns Mitte Dezember der HSM HygieneMarkt seitens des städtischen Ordnungsamtes geschlossen wurde. Geschlossen, obwohl das Geschäft die systemrelevanten Drogerie- und Hygieneprodukte anbietet. „Eine Versorgung der Kunden war jetzt nur durch die Nachtklappe der ehemaligen Apotheke möglich. Erst zwei Monate später, im Februar, genehmigte die Stadt die Öffnung des Geschäftes mit dem Argument, die Schließung sei ‚ein Versehen‘ gewesen und man entschuldige sich“, erzählt Ivanovic Lamarra mit einer bewundernswerten Ruhe. Weil Ivanovic Lamarra viel im Außendienst tätig ist, bekommt sie nicht jeden Ärger direkt mit und so beobachteten im vergangenen Monat ihre Mitarbeiter, dass ein Bauwagen und Beschäftigte der Stadt sich um die Hinweisschilder für Kurzparker vor dem Ladengeschäft kümmerten. Tatsächlich wurden die Kurzzeitparkplätze auf nur noch einen reduziert.

„Darüber wurden wir nicht informiert. Es wurden Tatsachen geschaffen und das Ärgerliche bei der ganzen Angelegenheit für Kunden ist es, dass es sich hier um einen mittig liegenden Parkplatz handelt, wo bei voller Belegung nur rückwärts eingeparkt werden kann. Dadurch werden Bürger erneut benachteiligt.“ Unverständlich erscheint ein solches Vorgehen, denn seit dem vergangenen Monat ist HSM Wetterau auch offizielles Corona-Testzentrum. Bürger können den HygieneMarkt oder das HSM Testzentrum besuchen, finden aber in den seltensten Fällen einen freien Parkplatz an der Straße. Im Hof in der Bahnhofstraße 22 hat Ivanovic Lamarra nun noch Parkplätze für ihre Kunden geschaffen, doch löst dies das Problem nicht. Wer sich testen lässt, der muss jene 15 Minuten, bis er das Testergebnis erhält, vor Ort verweilen, denn damit soll auch verhindert werden, dass positiv Getestete ihr Ergebnis ignorieren.

Wie Ordnungsamtsleiter Tim Schneider erklärte, wurde die eingerichtete befristete Kurzparkzone aufgrund der in diesem Bereich der Bahnhofstraße sehr engen Straßenverhältnisse sowie der Verkehrsfrequenz, etwa durch den Linienbusverkehr, der nach der Haltestelle hier aus der Bahnhofstraße in den Heeggraben einbiegt, im vorderen Zufahrtsbereich der Firma HSM wieder verkürzt. „Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Linden wird die dortige Parksituation vor dem Eingangsbereich der Firma HSM und dem dortigen Corona-Testzentrum nun neu überprüfen. Es wird diesbezüglich zudem in der nächsten Woche ein Abstimmungstermin mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Landespolizei im gesamten Stadtgebiet durchgeführt“, so Schneider.

Allerdings hat Ivanovic Lamarra sich doch so sehr über die Stadt geärgert, dass sie erwägt, den Firmensitz wieder zurück in die Wetterau nach Nidda zu verlegen. Die Präsenz in Linden bleibt von diesem Schritt unberührt, einzig und allein im Stadtsäckel werden die Gewerbeeinnahmen fehlen.