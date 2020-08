iKat-App aus Wettenberg zeigt, wie Digitalisierung der Verwaltung funktioniert

Der Name "iKat" steht für mobiles Infrastrukturkataster. Laut Prokurist Mark Reitmeier entschied man sich bewusst für eine deutsche Aussprache. "Wir sprechen die Sprache unserer Kunden und wollen zeigen, dass wir zwar modern und innovativ, aber auch bodenständig sind." Die App entstand in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Zick-Hessler, mit den sich die iKat GmbH auch ein Gebäude im Nordpark in Wettenberg teilt. "Wir sind zwar ein Start-up, aber mit 30 Jahren Erfahrung im Rücken", so Reitmeier. Das Team besteht aus neun Personen, setze sich aber regelmäßig mit den Ingenieuren zusammen. "Neben Kommunen und der Feuerwehr ist iKat natürlich auch für Planer von großem Interesse." (jem)