Illegale Spielhalle in Lollar geschlossen

LOLLAR (red). Kontrolleure des Ordnungsamtes der Stadt Lollar und des Polizeipräsidiums Mittelhessen haben laut Pressemitteilung eine illegale Spielhalle in der Marburger Straße in Lollar aufgedeckt. Beamte beschlagnahmten mehrere Spielautomaten, Internetterminals und verfügten, dass der Spielbetrieb geschlossen werden muss.

Die Kontrolle fand am Dienstag statt. Es gab Hinweise darauf, dass in einem Gebäude in der Marburger Straße unmittelbar neben einer legal konzessionierten Spielhalle eine weitere, illegale Spielstätte betrieben wird. Dort fanden sich laut Pressemitteilung mehrere Spielautomaten und Internetterminals mit Zugang zu Glückspielwebsites, Geldwechsel- und Auszahlungsautomaten sowie Snackautomaten.

Die Kombination an Glückspielgeräten sei laut geltender Verordnungen unzulässig. Darüber hinaus entsprächen die Geldspielautomaten nicht den gesetzlichen Vorgaben. Sie seien weder von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassen, noch TÜV-überprüft, noch steuerrechtlich angemeldet.

Da zudem keine Genehmigung der Stadt für den Betrieb einer Spielhalle als solche vorlag, wurden die Räumlichkeiten geschlossen und die Automaten sichergestellt. Auf den Betreiber kommen diverse Ordnungswidrigkeitsanzeigen sowie ein Ermittlungsverfahren wegen der Veranstaltung von illegalem Glückspiel zu. Bei der Überprüfung der nebenan befindlichen Spielstätte gab es keine Verstöße.