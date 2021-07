Illegaler Trampelpfad darf nicht mehr genutzt werden

Der Trampelpfad in der Lückebachaue ist seit Längerem für Spaziergänger und Jogger im Naturschutzgebiet tabu. Foto: RP

LINDEN/POHLHEIM - Im Mittelpunkt der unter dem Vorsitz von Ortsvorsteherin Eva Saarbourg (SPD) stehenden Ortsbeiratssitzung in der Volkshalle stand das Naturschutzgebiet Lückebachaue. Lange wurde über das Anliegen einer Bürgerinitiative diskutiert, die auch die Naherholungsqualität an dieser Stellen berücksichtigt wissen will. Stattgefunden hatte vor einiger Zeit eine Begehung, über die Ortsvorsteherin berichtete.

Klaus-Dieter Schmandt, von der Oberen Naturschutzbehörde bestellter Schutzbeauftragter für das Naturschutzgebiet Lückebachaue, hob hervor, dass er bei der Ausübung seines Ehrenamtes von einigen uneinsichtigen Personen, denen das Betreten dieses Schutzgebietes untersagt wurde, nicht nur beleidigt, sondern auch bedroht und verhöhnt worden sei. Nach einer Bestandsaufnahme gibt es in diesem Gebiet Vogelarten, die am Aussterben sind sowie Tiere und Pflanzen, die es in der Republik sonst nicht mehr gibt, unterstrich Schmandt. 69 Vogelarten wurden dort gezählt, darunter in Hessen andernorts nicht mehr vorhandene Vögel. Er hob besonders die hohe Artenvielfalt und große Brutdichte dieses ganz besonderen Gebietes hervor. Deshalb müssten alle, auch Spaziergänger und Jogger, das Naturschutzgebiet meiden und sich strikt an die Hinweise halten. Wichtig sei, dass die Menschen das Naturschutzgebiet respektierten und nicht betreten oder gar die Hunde darin laufen und toben lassen. Angebrachte Schilder wurden jedoch von Unbekannten entfernt, bedauerte Schmandt. Damit künftig Schulklassen und Kindergartenkinder sich über das Naturschutzgebiet kundig machen können, wird geplant, dort Informationstafeln anzubringen. Auch ein kleines Plateau sei angedacht, so Schmandt.

Stadtrat Ewald Seidler, der seinerzeit für das Dezernat für Stadtentwicklung, Umwelt, Klima, Energie und Limes-Tourismus und als Radverkehrsbeauftragter für die Stadt Pohlheim zuständig war, begleitete seinerzeit das Projekt und ist über die Problematik informiert. Er nahm mit seinen Erläuterungen ausführlich Stellung und bedauerte: "Der Mensch muss in dieser Situation leider zurückstehen".

Klaus-Dieter Deppe (FDP) hegte die Hoffnung, eine Lösung zu finden, in der man Naherholung und Naturschutz kombinieren kann.

In Sitzungsunterbrechungen kamen auch anwesende Besucher der Bürgerinitiative zu Wort, die sich mit den vorgegebenen Vorschriften - insbesondere die Nutzung eines Weges mit Brücke als kürzeste Entfernung zum Wald - eingeschränkt fühlen. Einig war man sich im Gremium Ortsbeirat, eine gemeinsame Begehung zusammen mit der Bürgerinitiative sowie mit Seidler und Schmandt anzustreben, um feststellen zu können, ob es für die Spaziergänger möglicherweise einen kürzeren Weg in den Wald gibt.

Auch der RP stellt klar, dass das 39 Hektar große Gebiet zu einem wertvollen Lebensraum für seltene Pflanzenarten wie Sumpf-Sternmiere, Fuchs- und Blasen-Segge sowie seltene und geschützte Tierarten wie Blauflügel-Prachtlibelle, Bekassine, Kuckuck und Waldwasserläufer gewordn sei. "Die Lückebachaue wurde nicht umsonst vor einem guten halben Jahr als Naturschutzgebiet ausgewiesen", sagt der Gießener Regierungsvizepräsident Martin Rößler. Damit gelten besondere Regeln für Spaziergänger oder auch Hundebesitzer.

Betreten verboten

Die ersten Schilder mit dem Hinweis "Betreten verboten", die an einigen Stellen des Naturschutzgebietes offiziell von der Oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Gießen aufgestellt wurden, sind allerdings schon entwendet worden, bestätigte die Behörde. "Das ändert jedoch nichts daran, dass der illegale Trampelpfad durch das Schilf gesperrt ist", betonen die Naturschützer des Regierungspräsidiums. Sie stellen jetzt neue Schilder auf und appellieren eindringlich insbesondere an die Anwohner, nicht mehr durch das Naturschutzgebiet zu laufen. "Damit tragen Sie zum Schutz der empfindlichen Vogelwelt und der Natur insgesamt bei", heißt es aus dem RP.

Die Lückebachaue ist seit Dezember 2020 Naturschutzgebiet. Im Vorfeld wurde aufgrund einer Petition von Bürgern geprüft, ob ein naturschutzverträglicher Weg innerhalb des Gebietes angelegt werden kann. Dieser sollte den Ortsrand von Watzenborn-Steinberg mit dem Lindener Stadtwald verbinden. Offizielle Wege, die diese Verbindung schaffen und durch das Naturschutzgebiet führen, gibt es nämlich nicht. Allerdings hat sich herausgestellt, dass es keine naturverträgliche Möglichkeit gibt, einen solchen Weg einzurichten. Der zurzeit genutzte Trampelpfad, der über Privatgrundstücke und eine illegal errichtete Brücke führt, quert einen für seltene Wasservögel wichtigen Schilfbereich. Dort wurde unter anderem der Waldwasserläufer gesichtet. Dieser konnte in der Lückebachaue aber bisher nicht brüten, da der Bereich zu stark von Fußgängern und Hunden frequentiert wird und sich die Tiere dadurch bedroht fühlen.

Mit den Städten Pohlheim und Linden soll jetzt der vorhandene, etwas längere Weg zum Wald, der außerhalb des Naturschutzgebietes verläuft, attraktiver gemacht werden. Auch Infotafeln und Beobachtungsplätze seien angedacht, damit das Naturschutzgebiet dennoch "erlebbar" ist. Anregungen hierzu können gerne bei der Oberen Naturschutzbehörde eingereicht werden.

Anwohnerin Diana Mauritz ist verärgert. Sie ist einer der Akteure der BI. Seit Jahrzehnten strebten in Fortsetzung der Magdeburger Straße Spaziergänger, Jogger, Hundehalter über den Trampelpfad, der ein eingetragener Weg sei, in Richtung Wald. 2017 habe man erstmals Schilder wahrgenommen, die das Betreten verboten hätten. 450 Unterschriften seien bisher gesammelt und weitergegeben worden, wobei man sich nicht gegen das Naturschutzgebiet richte. "Die Anwohner sind vielmehr verärgert, dass man da nicht mehr laufen kann." Es seien 200 Meter in einem 49 Hektar großen Naturschutzgebiet, die die Bürger beanspruchen wollten. Jäger würden im Schilf der Lückebachaue herumwandern, Landwirte Güll einbringen und zu Unzeiten mähen. "Da darf jeder andere tun und lassen, was er will."

Ruck informiert

Schon zu Zeiten von Bürgermeister Schöffmann sei das ein Thema gewesen, jetzt habe man auch Bürgermeister Andreas Ruck (unabhängig) ein Schreiben geschickt, aber bis jetzt noch nichts gehört. "Wir wollen nur durchgehen und leinen unsere Hunde auch an." Ansonsten sei ein Umweg in Richtung Leihgestern und Hundespielplatz zu machen, bevor man wieder zum Wald abbiegen könne. Im Sommer müsse man dort in der Hitze brüten. Auf diesem Weg gebe es viele andere Freizeitnutzer, sodass man sich schon auf den Füßen stehe.

Jetzt solle am Ortsrand sogar ein Kindergarten, von dem Bau- und Kinderlärm für das angrenzende Naturschutzgebiet ausgehen würden. Sie kritisierte, dass die dort lebenden Vögel gar keine Bodenbrüter seien, bis auf die Bekassine, die allerdings an dieser Stelle gar nicht vorkomme. Mit dem Schutzbeauftragten sei man schon aneinandergeraten. "Wie man in den Wald hineinruft, schallt es auch heraus", ärgert sie sich über sein barsches Auftreten. Er habe schon im Winter, als sich eine Eisschicht dort gebildet habe, spielende Kinder vertrieben. "Gerade in Coronazeiten hatten sie einmal Spaß und dann scheucht man sie weg."

Im Übrigen fragt Mauritz: "Wo bleibt die Bürgerbeteiligung bei solchen Projekten?" und sagt abschließend: "Woanders ist das auch kein Sperrgebiet!"

