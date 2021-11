Illegales Rennen auf B49? Lamborghini-Fahrer unter Verdacht

(Symbolfoto: dpa)

HEUCHELHEIM/WETTENBERG - An einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen soll ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Gießen am Montagmittag auf der B429 und der B49 beteiligt gewesen sein. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Eine Streife waren gegen 12.30 Uhr auf den Lamborghini aufmerksam geworden. Der 650 PS starke Sportwagen war den Polizisten aufgefallen, weil er mehrfach zu dicht auf andere Autofahrer auffuhr und rechts über den Standstreifen überholte. Dazu fuhr er statt der erlaubten 100 km/h stattliche 144 km/h. Die Beamten hatten aufgrund der Fahrweise den Verdacht, dass der Fahrer an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt war. Dazu leiteten sie die entsprechende Verfahren ein.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die durch den Sportwagen gefährdet oder genötigt wurden. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0641-70063755 entgegen.